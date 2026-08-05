Papież zwrócił się do Polaków, wspomniał o pielgrzymach. "Wraz z wami proszę"

Było do pierwsze po wakacyjnej przerwie pozdrowienie papieża skierowane do Polaków, którzy pojawili się na środowej audiencji generalnej w bazylice św. Piotra w Watykanie. Wyjątkowo nie odbyła się ona na Placu Świętego Piotra z powodu wysokich temperatur.

Papież z wezwaniem do Polaków. Wspomniał o pielgrzymce

- Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot - przekazał Leon XIV.

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- Wraz z wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich was błogosławię - dodała głowa Kościoła katolickiego.

Serwis Vatican News przekazał, że w środowej audiencji uczestniczyli pielgrzymi z kraju i zagranicy oraz grupy zorganizowane z wielu diecezji i archidiecezji.

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Papież wezwał także do modlitwy w czasach "gdzie dominuje mentalność nastawiona na skuteczność i konsumpcję".

- W świecie, w którym nauka i technika roszczą sobie prawo do udzielania wszystkich odpowiedzi, modlitwa może być postrzegana jako forma ucieczki - mówił Leon XIV. i zaznaczył, że w wielu rodzinach chrześcijańskich modlitwa nie jest już przekazywana.

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- Tymczasem modlitwa, jako podstawowy wymiar naszego człowieczeństwa, zasługuje na to, by została odkryta na nowo w swojej prawdzie - zauważył.

W środę Watykan potwierdził także, że od 6 do 17 listopada papież podczas podróży apostolskiej odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru.