Papież Leon XIV odwiedzi Polskę? Ruszają przygotowania do wizyty

O spotkaniu dotyczącym wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało na platformie X "Pielgrzymka Papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk" - zaznaczył resort dyplomacji.

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W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej MSZ podkreślono, że wizyta papieża będzie realizowana wspólnie przez stronę rządową i kościelną. "Formalne zaproszenia do polski zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową - przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną, reprezentowaną przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski" - przypomniano.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych @sikorskiradek spotkał się z Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, Metropolitą Gdańskim oraz Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski @EpiskopatNews.



Spotkanie skupiło się wokół omówienia przygotowań do wizyty Papieża Leona XIV w 2028 roku… pic.twitter.com/RZVI1Nfuxb — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 5, 2026

Sikorski spotkał się z abp. Wojdą. Tematem pielgrzymka papieża do Polski

"Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej" - poinformował resort dyplomacji. MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych i państwowych.

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Przypomniano także, że do tej pory Polskę odwiedziło trzech papieży, łącznie 11 razy. "Jan Paweł II - 9 razy (w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002), Benedykt XVI w 2006 roku, a podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku wizytę w Polsce złożył papież Franciszek" - przypomniało MSZ.

W środę biuro prasowe Watykanu przekazało, że od 6 do 17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to pierwsza podróż amerykańskiego papieża do Ameryki Południowej. Wcześniej, od 25 do 28 września papież złoży wizytę we Francji.