Papież Leon XIV odwiedzi Polskę? Ruszają przygotowania do wizyty

Polska

Trwają przygotowania do wizyty papieża w Polsce - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przyjazd Leona XIV był tematem spotkania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeuszem Wojdą.

Portret starszego mężczyzny w okularach i białej sutannie, z tonsurą na głowie. Uśmiecha się lekko.
PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT
Trwają przygotowania do wizyty papieża Leona XIV w Polsce

O spotkaniu dotyczącym wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało na platformie X "Pielgrzymka Papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk" - zaznaczył resort dyplomacji.

 

ZOBACZ: Papież zwrócił się do Polaków, wspomniał o pielgrzymach. "Wraz z wami proszę"

 

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej MSZ podkreślono, że wizyta papieża będzie realizowana wspólnie przez stronę rządową i kościelną. "Formalne zaproszenia do polski zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową - przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną, reprezentowaną przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski" - przypomniano.

 

Sikorski spotkał się z abp. Wojdą. Tematem pielgrzymka papieża do Polski

"Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej" - poinformował resort dyplomacji. MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych i państwowych.

 

ZOBACZ: Leon XIV krytykuje przywódców państw. "Stanowcze piętnowanie"

 

Przypomniano także, że do tej pory Polskę odwiedziło trzech papieży, łącznie 11 razy. "Jan Paweł II - 9 razy (w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002), Benedykt XVI w 2006 roku, a podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku wizytę w Polsce złożył papież Franciszek" - przypomniało MSZ.

 

W środę biuro prasowe Watykanu przekazało, że od 6 do 17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to pierwsza podróż amerykańskiego papieża do Ameryki Południowej. Wcześniej, od 25 do 28 września papież złoży wizytę we Francji.

WIDEO: Dwie śmierci po leczeniu w Szpitalu Południowym. Rodziny zmarłych ujawniają
Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DYPLOMACJAKONFERENCJA EPISKOPATUMSZPAPIEŻ LEON XIVPOLSKAPRZYGOTOWANIAWATYKANWIZYTA W POLSCE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 