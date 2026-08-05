Niemal wjechał hulajnogą pod pociąg. "Miał więcej szczęścia niż rozumu"

Polska

Pędził prosto pod nadjeżdżający pociąg, zatrzymał się dosłownie w ostatniej chwili. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać chłopaka na hulajnodze elektrycznej, który zignorował czerwone światło i ominął zamknięte półrogatki. Od utraty życia dzieliły go sekundy.

Chłopak na hulajnodze elektrycznej omija zamknięte półrogatki na przejeździe kolejowym, tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.
Facebook/Polskie Linie Kolejowe S.A.
Chłopak na hulajnodze o mało nie został potrącony przez pociąg

Nagranie ukazało się w środę na Profilu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Facebooku. Na udostępnionym materiale widzimy chłopaka na hulajnodze elektrycznej, który zignorował czerwone światło oraz ominął zamknięte półrogatki.

 

 

Pędził, mimo że z lewej strony nadjeżdżał pociąg Kolei Mazowieckich. Po drugiej stronie przejazdu widać było natomiast pieszych oraz rowerzystów, którzy zgodnie z przepisami postanowili zaczekać przed przejazdem.

O krok od tragedii na przejeździe kolejowym. Chłopak pędził hulajnogą elektryczną

Kiedy chłopak ominął już zabezpieczenia, nadjechał rozpędzony pociąg. Nastolatek zdołał się zatrzymać dosłownie w ostatniej chwili. " W tym przypadku miał więcej szczęścia niż rozumu, bo skończyło się jedynie na podniesionym ciśnieniu" - skomentowali kolejarze.

 

Jak ostrzegli, "wystarczyłby silniejszy podmuch od przejeżdżającego składu albo kontakt z wystającym elementem, by doszło do tragedii". Kolejarze przypomnieli przy tym, że na przejeździe kolejowo-drogowym nie ma miejsce na pośpiech czy ryzyko, a droga hamowania rozpędzonego składu może wynosić nawet kilometr.

 

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Jeżeli rogatki są zamknięte lub świeci się czerwone światło, należy bezwzględnie się zatrzymać. Zasady te dotyczą wszystkich uczestników ruchu - kierowców, rowerzystów, pieszych oraz osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi.


"Nie sprawdzaj, czy zdążysz. Zatrzymaj się, cierpliwie poczekaj. To, że jesteś młody nie oznacza, że jesteś nieśmiertelny. Z pociągiem nikt nie ma szans" - podsumowali swój wpis kolejarze.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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