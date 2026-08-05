Najgorszy wynik od 70 lat. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle

Łącznie w całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. - W kolejnych dniach ich liczba może się zwiększać. Ostrzeżenia obejmują praktycznie cały odcinek Wisły: od górnej zlewni, przez środkową część rzeki, aż po Wisłę dolną - mówił hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.

Ekspert podkreślił, że w Annopolu odnotowano już nowe absolutne minimum. - Aktualnie stan wody wynosi tam 160 cm, podczas gdy dotychczasowa najniższa wartość wynosiła 162 cm i pochodziła sprzed ponad 70 lat - mówił. Przypomniał także, że do rekordowo niskich wartości Wisła zbliża się także w Warszawie.

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- Obecnie stan wody na stacji Warszawa Bulwary wynosi 109 cm, natomiast absolutne minimum to 104 cm, zanotowane w sierpniu 2025 roku. Prognozy wskazują, że w najbliższych dniach możliwe jest dalsze obniżanie się stanu wody i zbliżenie do tej wartości - podkreślił

Niski poziom wody w Wiśle doprowadza do wygaszania bloków w elektrowaniach

Rekordowo niskie stany wody w Wiśle rejestruje się także w Kozienicach i Połańcu - odpowiednio około 100 oraz 94 cm. Problemy hydrologiczne w tych regionach doprowadziły do ograniczenia mocy produkcyjnej elektrowni w tych miastach. Woda z rzeki służy bowiem do chłodzenia bloków.

W kozienickiej elektrowni działa tylko pięć z 11 bloków. Operator zapewnia jednak, że wytwarzana przez nie energia starczy na zapotrzebowanie zgłaszane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE ogłosiły wcześniej okresy przywołania na rynku mocy. Przypadły one na wtorek od 17 do 19.

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Okres przywoływania to produkują więcej mocy, aby móc ją wykorzystać w razie przestoju. - To są normalne narzędzia operatorskie. Właśnie po to projektowaliśmy takie system jak rynek mocy, żeby mieć odpowiednią nadwyżkę mocy w systemie. Nie ma żadnego ryzyka związanego z przeciążeniami sieci - mówił w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem minister energii Miłosz Motyka.

Sytuacja hydrologiczna uległa natomiast poprawie na Mazurach, Żuławach oraz częściowo w zlewniach Biebrzy i Supraśli. Hydrolog ocenia jednak, że do trwałej poprawy sytuacji hydrologicznej potrzebny byłby "dłuższy okres z opadami powyżej normy".

Upały w Polsce. IMGW ostrzega, temperatura osiągnie nawet 40 st.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju; na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 st. C. W 11 województwach obowiązują też alerty przed burzami. Do odbiorców w 10 województwach alert w związku z burzami wysłało RCB.

💧 Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW-PIB



Na północy i zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia związane z możliwością gwałtownych wzrostów stanów wody po intensywnych opadach i burzach. Jednocześnie na znacznej części centrum, południa i wschodu kraju utrzymują się ostrzeżenia przed… pic.twitter.com/BMrD0H3WvM — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2026

W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi, od godz. 14 w środę do piątku rano w znacznej części kraju obowiązywać będą alerty hydrologiczne I stopnia. Obejmą one województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie oraz w części: mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, opolskie.