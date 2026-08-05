Jak podał Urząd Miejski w Słupsku, między godz. 10.00 a 11.00 w całym mieście zostaną włączone syreny alarmowe. Wyemitują one ciągły sygnał akustyczny trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenia.

Jednocześnie osoby przebywające w Słupsku otrzymają na telefony komórkowe wiadomość tekstową SMS (Alert RCB) z informacją o prowadzonych testach.

Słupsk. Zawyją syreny alarmowe, mieszkańcy dostaną alert RCB

Słupski urząd miasta podkreślił, że emitowane sygnały i przesłane powiadomienia mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie wymagają podejmowania żadnych działań przez mieszkańców.

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Służby apelują o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych czynności po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych.

Testy mają na celu nie tylko sprawdzenie sprawności urządzeń, ale również procedur współdziałania administracji lokalnej z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.