Na Pomorzu zawyją syreny. Miasto wydało komunikat
W czwartek na terenie Słupska przeprowadzone zostaną ćwiczenia systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Testy obejmą uruchomienie syren alarmowych oraz wysłanie wiadomości z systemu Alert RCB. Celem jest weryfikacja skuteczności powiadamiania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych.
Jak podał Urząd Miejski w Słupsku, między godz. 10.00 a 11.00 w całym mieście zostaną włączone syreny alarmowe. Wyemitują one ciągły sygnał akustyczny trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenia.
Jednocześnie osoby przebywające w Słupsku otrzymają na telefony komórkowe wiadomość tekstową SMS (Alert RCB) z informacją o prowadzonych testach.
Słupsk. Zawyją syreny alarmowe, mieszkańcy dostaną alert RCB
Słupski urząd miasta podkreślił, że emitowane sygnały i przesłane powiadomienia mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie wymagają podejmowania żadnych działań przez mieszkańców.
ZOBACZ: Wpadka z alertem RCB. Rząd wysłał link do poradnika, ale strona się nie otwiera
Służby apelują o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych czynności po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych.
Testy mają na celu nie tylko sprawdzenie sprawności urządzeń, ale również procedur współdziałania administracji lokalnej z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.