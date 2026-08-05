Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Resort zwrócił się do użytkowników mObywatela oraz mObywatela w wersji Junior z apelem o niezwłocznie zalogowanie się na swoje konto i zaktualizowanie certyfikatów swoich dokumentów.

Jak zaznacza resort, w większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie.

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"Wyjątkiem jest Legitymacja studencka w mObywatelu. Część użytkowników będzie musiała samodzielnie zaktualizować swój dokument" - podaje ministerstwo, dodając, że osoby te będą musiały pobrać z dziekanatu swojej uczelni nowych kod QR i ponownie dodać dokument do aplikacji.

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Aktualizacja certyfikatów cyfrowych dokumentów to cykliczna, standardowa procedura, dzięki której możliwe jest utrzymanie ważności dokumentów. Gwarantuje ona także bezpieczeństwo korzystania z aplikacji.

O tym, że termin na zalogowanie się upływa w środę 5 sierpnia, Ministerstwo Cyfryzacji informowało z wyprzedzeniem. Oznacza to, że jeszcze dzisiaj trzeba uruchomić aplikację, aby cyfrowe dokumenty nie straciły ważności.

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"Jeśli komuś nie uda się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasną. Żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność" - wyjaśniło ministerstwo

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Odzyskanie dokumentów wymaga podjęcia określonych kroków. W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej należy ponownie potwierdzić tożsamość przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.

Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze będzie natomiast wymagała ponownego wygenerowania kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). W przypadku legitymacji studenckiej trzeba pobrać z dziekanatu nowy kod QR.

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Szczegółowe informacje na temat tego, jak należy postąpić w przypadku wygaśnięcia konkretnych dokumentów, znajdują się na stronie resortu.

Zgodnie z danymi z maja, z aplikacji mObywatel korzysta 12 milionów użytkowników.