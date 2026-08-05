Łukasz Gibała wystartuje w wyborach w Krakowie. To jego czwarta próba
Radny miasta Łukasz Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta tego miasta. Będzie to jego czwarty start w wyborach na to stanowisko. Kampanię wyborczą oficjalnie rozpocznie w piątek.
Informację przekazała Renata Ropska z biura prasowego Gibały. - Rozpoczęliśmy proces rejestracji komitetu: KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców - poinformowała, dodając, że w piątek po południu ogłoszony zostanie oficjalny start kampanii wyborczej.
Łukasz Gibała będzie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa po raz czwarty. W 2024 roku przegrał w II turze z Aleksandrem Miszalskim. W 2014 i 2018 zajmował trzecie miejsca, nie przechodząc do II tury.
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Gibała jest założycielem stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców oraz klub radnych miejskich o tej samej nazwie. Niegdyś związany z Ruchem Palikota i PO, były poseł dwóch kadencji.
Łukasz Gibała wystartuje na prezydenta Krakowa
Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Obecnie jest przedsiębiorcą.
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Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy tego miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
Dotychczas, ubieganie się o funkcję prezydenta Krakowa zadeklarowali ponadto:
- były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś,
- Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),
- Michał Dwernicki (PiS),
- Daria Gosek-Popiołek (Lewica),
- jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta - Jan Hoffman,
- Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
- Aleksandra Owca (Partia Razem),
- Monika Piątkowska (KO, PSL),
- Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska),
- Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom),
- celebrytka Marianna Schreiber,
- Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski),
- były radny Krakowa Łukasz Wantuch.