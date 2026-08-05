Łukasz Gibała wystartuje w wyborach w Krakowie. To jego czwarta próba

Informację przekazała Renata Ropska z biura prasowego Gibały. - Rozpoczęliśmy proces rejestracji komitetu: KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców - poinformowała, dodając, że w piątek po południu ogłoszony zostanie oficjalny start kampanii wyborczej.

Łukasz Gibała będzie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa po raz czwarty. W 2024 roku przegrał w II turze z Aleksandrem Miszalskim. W 2014 i 2018 zajmował trzecie miejsca, nie przechodząc do II tury.

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Gibała jest założycielem stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców oraz klub radnych miejskich o tej samej nazwie. Niegdyś związany z Ruchem Palikota i PO, były poseł dwóch kadencji.

Łukasz Gibała wystartuje na prezydenta Krakowa

Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Obecnie jest przedsiębiorcą.

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Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy tego miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Dotychczas, ubieganie się o funkcję prezydenta Krakowa zadeklarowali ponadto:

były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś ,

, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),

(Konfederacja), Michał Dwernicki (PiS),

(PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica),

(Lewica), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta - Jan Hoffman ,

, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem),

(Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL),

(KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska),

(Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom),

(ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber ,

, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski),

(Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.