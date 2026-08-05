Niski poziom wody w Dunaju odsłonił w Serbii wraki niemieckich statków, które zatonęły w czasie II wojny światowej. Poziom w rzece jest rekordowo niski, co umożliwiło eksplorację około 20 jednostek różnej wielkości.

- Czasami zdarza się to latem, czasami wiosną lub jesienią, w zależności od wahań poziomu wody. Ale w tym roku, od marca, widywało się je codziennie - mówi dla BBC Serbian jeden z mieszkańców Prahovy, portu niedaleko Negotinu.

Niemieckie wraki w Dunaju. Odsłonił je niski poziom wody

Jak przypomina agencja AP, jednostki należały do flotylli czarnomorskiej III Rzeszy, która pływała po wodach Morza Czarnego, Dunaju i rzekach Związku Radzieckiego. W 1944 roku, gdy Niemcy się wycofywali z Rumunii, przeprowadzono operację Dunajski Elf. Okręty miały wypłynąć na pełne morze, jednak przez ataki aliantów nie było to możliwe. By nie zostały przejęte przez Armię Czerwoną rozkazano je zatopić.

AP Photo/Darko Vojinovic Niski poziom wody w Dunaju odsłonił wraki niemieckich statków z czasów II wojny światowej

BBC Serbian przekazało również, że bałkański kraj zamierza wydobyć zatopione okręty. Minister budownictwa Zorana Mihajlović poinformowała o podpisaniu w maju umowy rozpoczynającej operację ratowania wraków.

- Dzięki niej w końcu będziemy mieć Dunaj, po którym będzie można spokojnie żeglować - powiedziała. Koszty tego przedsięwzięcia szacowane są na około 23 milionów euro.

Niski poziom wody w Dunaju. Odsłonił wraki z II wojny światowej

Niski poziom wody w Dunaju, wywołany przez wysokie temperatury, negatywnie wpłynął na wiele państw w Europie. We wtorek Krajowe Centrum ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Mołdawii (CNMC) ogłosiło, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. Ukraina, która prowadzi działania wojenne na Morzu Czarnym mogłaby wykorzystywać rzekę do transportu różnych towarów. Szef ukraińskiego resortu rolnictwa zaznaczył, że przy obecnym poziomie nie będzie to jednak możliwe.

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Z kolei w Rumunii i na Węgrzech pojawiły się problemy z pracą elektrowni jądrowych. Woda z Dunaju wykorzystywana jest do ich chłodzenia.

Wcześniej w poniedziałek premier Węgier Peter Magyar ostrzegł, że dalszy spadek poziomu wody w Dunaju nadal stwarza ryzyko zatrzymania pracy elektrowni i zaapelował do mieszkańców o ograniczenie zużycia energii w godzinach wieczornego szczytu. W przypadku rumuńskiej elektrownii w Cernavodzie operator zdecydował o utrzymaniu pracy drugiego reaktora, uznając, że warunki pozwalają na jego dalszą eksploatację, podczas gdy pierwszy blok pozostaje wyłączony do czasu poprawy sytuacji hydrologicznej.

W Rumunii w miejscowości Mihail Kogalniceanu w południowo-wschodniej Rumunii, jako pierwszej w kraju, odcięto wodę pitną w godzinach nocnych - przekazały we wtorek lokalne media. Jest to pierwsza miejscowość w kraju, w której wstrzymuje się całkowicie dostawy wody w godzinach nocnych, aby umożliwić odbudowę zapasów w systemie.