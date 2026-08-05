Ostrzeżenia najwyższego stopnia i pilny alert RCB. Ekstremalny upał to nie wszystko

Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 st. C. W 11 województwach obowiązują też alerty przed burzami. Do odbiorców w 10 województwach alert w związku z burzami wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Drewniany termometr pokazujący temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza, na tle błękitnego nieba z promieniem słońca. Obok widnieje mapa Polski podzielona na dwa obszary oznaczone kolorami pomarańczowym i czerwonym, sugerujące wysokie temperatury.
PAP / Darek Delmanowicz / IMGW
IMGW ostrzega przed upałami i burzami

W środowym wpisie na platformie X IMGW poinformował, że temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum, do nawet 40 st. C na południowym wschodzie.

 

"Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem. Porywy wiatru do 85 km/h" - dodał Instytut.

Upały w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla niemal całego kraju 

Najwyższy, III stopień ostrzeżenia przed upałem obowiązuje w województwach:

  • podkarpackim,
  • lubelskim,
  • świętokrzyskim,
  • łódzkim,
  • śląskim,
  • opolskim

oraz w częściach województw:

  • mazowieckiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • podlaskiego,
  • lubuskiego,
  • dolnośląskiego,
  • małopolskiego.

Ostrzeżenie III stopnia oznacza wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

 

Alerty pozostaną aktywne do godz. 20 w czwartek, a na obszarze ich występowania prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31 do nawet 38 st. C oraz temperaturę minimalną w nocy od 18 do 23 st. C.

 

 

Ostrzeżeniami II stopnia przed upałem objęte są woj. wielkopolskie oraz częściowo województwa: mazowieckie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, dolnośląskie i małopolskie. Tam prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 st. C. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w czwartek.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia przewiduje wystąpienie zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

Natomiast najniższy, I stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuję na północy kraju - w części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 18 st. C. Alerty utrzymają się do godz. 20 w środę.

 

Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

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Z kolei ostrzeżeniami II stopnia przed burzami objęte są województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie oraz częściowo woj.: mazowieckie, łódzkie, podlaskie, opolskie, a także wielkopolskie. W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

 

Ponadto w województwie lubuskim oraz części wielkopolskiego aktywny będzie alert I stopnia przed burzami. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu nawet do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

 

Ostrzeżenia przed burzami, w zależności od obszaru pozostaną w mocy do czwartkowego bądź piątkowego poranku.

 

W znacznej części kraju obowiązują także alerty hydrologiczne. Więcej na ten temat TUTAJ.

Alert RCB przed burzami. "Unikaj otwartych przestrzeni"

W związku z prognozowanymi burzami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - ostrzegło RCB.

 

 

Alert o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

  • dolnośląskiego,
  • pomorskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • podlaskiego (powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski),
  • mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski),
  • wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, turecki i wrzesiński),
  • łódzkiego (powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski),
  • opolskiego (powiaty: brzeski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, Opole, opolski i prudnicki).
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mbd / polsatnews.pl / PAP
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