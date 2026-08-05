Ostrzeżenia najwyższego stopnia i pilny alert RCB. Ekstremalny upał to nie wszystko

W środowym wpisie na platformie X IMGW poinformował, że temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum, do nawet 40 st. C na południowym wschodzie.

"Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem. Porywy wiatru do 85 km/h" - dodał Instytut.

Upały w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla niemal całego kraju

Najwyższy, III stopień ostrzeżenia przed upałem obowiązuje w województwach:

podkarpackim ,

, lubelskim ,

, świętokrzyskim ,

, łódzkim ,

, śląskim ,

, opolskim

oraz w częściach województw:

mazowieckiego ,

, kujawsko-pomorskiego ,

, podlaskiego ,

, lubuskiego ,

, dolnośląskiego ,

, małopolskiego.

Ostrzeżenie III stopnia oznacza wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Alerty pozostaną aktywne do godz. 20 w czwartek, a na obszarze ich występowania prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31 do nawet 38 st. C oraz temperaturę minimalną w nocy od 18 do 23 st. C.

⚠️ Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB przed upałem i burzami.



🥵 Ostrzeżenia 3. stopnia przed upałem obejmują część południowej, centralnej i wschodniej Polski.



🌩️ Po południu i wieczorem na zachodzie oraz północnym zachodzie możliwe będą burze z silnym deszczem,… pic.twitter.com/TYvzf9QHSd — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2026

Ostrzeżeniami II stopnia przed upałem objęte są woj. wielkopolskie oraz częściowo województwa: mazowieckie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, dolnośląskie i małopolskie. Tam prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 st. C. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w czwartek.

Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia przewiduje wystąpienie zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Natomiast najniższy, I stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuję na północy kraju - w części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 18 st. C. Alerty utrzymają się do godz. 20 w środę.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Z kolei ostrzeżeniami II stopnia przed burzami objęte są województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie oraz częściowo woj.: mazowieckie, łódzkie, podlaskie, opolskie, a także wielkopolskie. W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ponadto w województwie lubuskim oraz części wielkopolskiego aktywny będzie alert I stopnia przed burzami. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu nawet do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Ostrzeżenia przed burzami, w zależności od obszaru pozostaną w mocy do czwartkowego bądź piątkowego poranku.

W znacznej części kraju obowiązują także alerty hydrologiczne. Więcej na ten temat TUTAJ.

Alert RCB przed burzami. "Unikaj otwartych przestrzeni"

W związku z prognozowanymi burzami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - ostrzegło RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

🟠dolnośląskiego,

🟠pomorskiego,… pic.twitter.com/EaCzzneqWN — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 5, 2026

Alert o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

dolnośląskiego ,

, pomorskiego ,

, zachodniopomorskiego ,

, warmińsko-mazurskiego ,

, kujawsko-pomorskiego ,

, podlaskiego (powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski),

(powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski), mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski),

(powiaty: ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski), wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, turecki i wrzesiński),

(powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, turecki i wrzesiński), łódzkiego (powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski),

(powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski), opolskiego (powiaty: brzeski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, Opole, opolski i prudnicki).

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mbd / polsatnews.pl / PAP