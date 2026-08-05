Co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry. Minister: Proszę zapytać Amerykanów

Polska

- Proszę zapytać Stanów Zjednoczonych - w ten sposób Waldemar Żurek odpowiedział na pytanie o to, kiedy Zbigniew Ziobro powróci do Polski. Prokurator generalny przyznał, że nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej dotyczącej pism w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności byłego ministra sprawiedliwości, które wysłał do amerykańskich służb i urzędników.

Polsat News
Zbigniew Ziobro

Pytany w "Gościu Wydarzeń" o to, czy strona amerykańska zwróciła się do Polski z pytaniami dotyczącymi wysłanych dokumentów, prokurator generalny zaprzeczył. - Nie mamy zwrotnej informacji żadnej - wskazał.

 

- Zwróciłem się i do ICE-u i wniosek tradycyjny wysłaliśmy drogą dyplomatyczną. Ja nie wiem, czy już dotarł, ale my po prostu traktujemy Zbigniewa Ziobro jak każdego, który ma być ścigany. Ani lepiej, ani gorzej - przekonywał Żurek.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Żurek: Nic nie wiem

Minister sprawiedliwości pytany był również o potencjalne miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Żurek wskazał, że poseł PiS ukrywa się. - Wiem, że stosowne instytucje, organy policji prowadzą postępowanie - powiedział.

 

Na pytanie o to, czy uważa, że polityk pozostał na Starym Kontynencie, prokurator generalny odpowiedział twierdząco. - Myślę, że jest w Europie w tym momencie - stwierdził.

 

- Południowo-wschodniej? - dopytywał prowadzący program Marek Tejchman.

 

- Nie mogę mówić nic na ten temat - kontrował Żurek.

 

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- Ale pan wie coś - dociekał dziennikarz.

 

- Nie, nic nie wiem - uciął minister.

 

Jak wskazał, "są pewne poszlaki", ale nie zamierza ich ujawniać, bo "nie wolno tutaj przeszkadzać w pracy policjantów".

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry

Pod koniec lipca Prokuratura Krajowa poinformowała, że sporządziła wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Anna Adamiak, rzecznik prasowa organu przekazała na konferencji prasowej, że "wniosek został opracowany w postaci w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej".

 

- Podstawą skierowania wniosku o ekstradycję pana Zbigniewa Ziobro stanowi umowa o ekstradycji dwustronna zawarta pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi - wskazała.

 

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Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze w lutym tego roku - po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry - za byłym ministrem wydano list gończy.

 

Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

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Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
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