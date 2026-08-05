Co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry. Minister: Proszę zapytać Amerykanów
- Proszę zapytać Stanów Zjednoczonych - w ten sposób Waldemar Żurek odpowiedział na pytanie o to, kiedy Zbigniew Ziobro powróci do Polski. Prokurator generalny przyznał, że nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej dotyczącej pism w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności byłego ministra sprawiedliwości, które wysłał do amerykańskich służb i urzędników.
Pytany w "Gościu Wydarzeń" o to, czy strona amerykańska zwróciła się do Polski z pytaniami dotyczącymi wysłanych dokumentów, prokurator generalny zaprzeczył. - Nie mamy zwrotnej informacji żadnej - wskazał.
- Zwróciłem się i do ICE-u i wniosek tradycyjny wysłaliśmy drogą dyplomatyczną. Ja nie wiem, czy już dotarł, ale my po prostu traktujemy Zbigniewa Ziobro jak każdego, który ma być ścigany. Ani lepiej, ani gorzej - przekonywał Żurek.
Gdzie jest Marcin Romanowski? Żurek: Nic nie wiem
Minister sprawiedliwości pytany był również o potencjalne miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Żurek wskazał, że poseł PiS ukrywa się. - Wiem, że stosowne instytucje, organy policji prowadzą postępowanie - powiedział.
Na pytanie o to, czy uważa, że polityk pozostał na Starym Kontynencie, prokurator generalny odpowiedział twierdząco. - Myślę, że jest w Europie w tym momencie - stwierdził.
- Południowo-wschodniej? - dopytywał prowadzący program Marek Tejchman.
- Nie mogę mówić nic na ten temat - kontrował Żurek.
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- Ale pan wie coś - dociekał dziennikarz.
- Nie, nic nie wiem - uciął minister.
Jak wskazał, "są pewne poszlaki", ale nie zamierza ich ujawniać, bo "nie wolno tutaj przeszkadzać w pracy policjantów".
Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry
Pod koniec lipca Prokuratura Krajowa poinformowała, że sporządziła wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Anna Adamiak, rzecznik prasowa organu przekazała na konferencji prasowej, że "wniosek został opracowany w postaci w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej".
- Podstawą skierowania wniosku o ekstradycję pana Zbigniewa Ziobro stanowi umowa o ekstradycji dwustronna zawarta pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi - wskazała.
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Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze w lutym tego roku - po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry - za byłym ministrem wydano list gończy.
Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.Czytaj więcej