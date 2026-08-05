Prezydent Warszawy poinformował, że zakończył się audyt dotyczący funkcjonowania warszawskich szpitali, w tym Szpitala Południowego, wokół którego wybuchła największa afera.

Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski: Jest realne ryzyko

Rafał Trzaskowski mówił m.in. o sytuacji Dawida Kacprzyka, lekarza podczas specjalizacji, który według dokumentacji zarabiał "więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści", a jego stawka systematycznie rosła, mimo wykonywania tych samych obowiązków.

- Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane - mówił Trzaskowski zaznaczając, że w strukturze szpitala nie było funkcji koordynatora SOR-u, a jedynie lekarza prowadzącego.

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Mówiąc o nieprawidłowościach wokół Kacprzyka prezydent stolicy wskazał też m.in. na zerwanie przez lekarza umowy bez uprzedzenia, a następnie podpisanie ze szpitalem nowej umowy na lepszych dla medyka warunkach.

Kacprzyk miał też podpisaną oddzielną umowę z placówką "na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami".

- Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy - dodał Trzaskowski. Polityk ogłosił też, że wynagrodzenia dla medyków były wypłacane "na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo", mimo posiadania przez szpital elektronicznego rejestru wejść i wyjść.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Trzaskowski stwierdził, że jest "zbulwersowany postacią pana Kacprzyka i tym, że się powoływał na różne osoby". Zapewnił również, że nigdy z nim nie rozmawiał na temat Szpitala Południowego.

Nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Wyniki audytu w Warszawie

Odnosząc się do innych wykrytych nieprawidłowości, Rafał Trzaskowski wskazał na "dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy".

- Rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany na 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana - zapewnił.

Podczas wystąpienia włodarz stolicy mówił także o sytuacjach, którymi zajmuje lub powinna się zająć prokuratura, wskazując m.in. na przypadki, gdy lekarz według dokumentacji był w dwóch miejscach jednocześnie.

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- Ponadto odnotowano przypadki zatwierdzenia przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych przy uprawnieniach w systemie informatycznym, pozwalających mu edytować grafiki będące podstawą jego własnych rozliczeń. A gdy sprawa wyszła na jaw, osoba ta złożyła 33 korekty rachunków na ponad pół miliona złotych - wyliczał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zadeklarował, że w sprawie afer w szpitalach nie będzie "żadnej taryfy ulgowej dla kogokolwiek".

- Audyt opisuje nieprawidłowości w dokumentach, natomiast nie przesądza oczywiście niczyjej winy. Od tego jest prokuratura i sąd. Ja nikogo nie oskarżam, ani nie skazuję, natomiast oczywiście pokazuję jasno, co ten audyt pokazał - zapewnił.

44 zalecenia dla Szpitala Południowego. Zadania nowego zarządu

Wyniki przeprowadzonego postępowania doprowadziły także do sformułowania 44 zaleceń dla Szpitala Południowego, które wg. zapewnień Trzaskowskiego "już są wcielane w życie i z każdego szpital będzie rozliczany".

- Główne zadanie dla nowego zarządu to oczywiście funkcjonowanie szpitala. Chcę jasno pokazać, że ten audyt pokazał, że szpital funkcjonował i zapewniał ochronę zdrowia dla Warszawianek i Warszawiaków, mimo te wszystkich nieprawidłowości. Nowy zarząd ma z jednej strony doprowadzić do tego, że szpital normalnie będzie mógł funkcjonować i normalnie funkcjonuje i o tym chcę państwa zapewnić, ale również ma wcielać te wszystkie rekomendacje w życie. No i oczywiście naszym celem jest odzyskanie zaufania do szpitala i do całej ochrony zdrowia w Warszawie - zadeklarował polityk.

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Wśród zaleceń prezydent stolicy wymienił m.in. kontrolowanie czasu pracy lekarzy i koniec "płacenia na słowo", wyeliminowanie "umów bez zasad" i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom.

- W toku są kolejne, na przykład nowe zasady dostępu do systemów komputerowych, przegląd wszystkich pomieszczeń, rejestr pilnujących realizacji zaleceń. To jest właśnie ta różnica, o którą nam chodzi, żeby te zalecenia, wszystkie procedury korupcyjne nie pozostawały na papierze, tylko żeby były wcielane w życie i żeby była nad tym pełna kontrola - stwierdził.