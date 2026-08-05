Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Wiele ofiar i rannych

Świat

14 osób nie żyje a 27 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Kijowa i obwodu kijowskiego przez siły rosyjskie - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Uderzenia doprowadziły do pożarów w budynkach mieszkalnych i przedsiębiorstwach. Służby ratownicze walczą z ogniem.

Nocny pożar z dużymi płomieniami i kłębami dymu unoszącymi się nad płonącymi budynkami.
Facebook.com/DSNS.GOV.UA
W wyniku ostrzału Kijowa zginęło 14 osób

Pierwsze doniesienia o atakach pojawiły się we wczesnych godzinach nocnych. Kijowskie władze wojskowe informowały o rosyjskich rakietach balistycznych atakujących siedem rejonów miasta.

 

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o zniszczeniu magazynu znajdującego się w pobliżu centrum miasta a ekipy ratowników wyciągnęły z ruin dwie osoby. W wielu miejscach wybuchły pożary. Według władz jedno z uderzeń spowodowało wyciek amoniaku.

 

Dzięki interwencji służb nie doszło z tego powodu do zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

14 ofiar ataku na Kijów. Trwa dogaszanie pożarów

Szczegółowe informacje na temat zniszczeń i ofiar przekazała później Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Według oficjalnych danych w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęło 14 osób a 27 zostało rannych, którym udzielana jest pomoc medyczna. Zaznaczono również, że dane są aktualizowane.

 

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Do poważnych zniszczeń doszło m.in. mieście Browary, gdzie zapłonęły kompleksy logistyczno-magazynowe, zakłady produkcyjne i obiekty handlowe. 

 

Służby ratunkowe walczą z pożarami które wybuchły w wielu budynkach mieszkalnych w Kijowie i miejscowościach obwodu kijowskiego.

 

"Ratownicy kontynuują pracę w warunkach podwyższonego zagrożenia ze względu na ryzyko ponownych ataków wroga" - zaznaczono w komunikacie.

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Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
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