Maciej Berek był pytany w "Graffiti" o zamieszanie wokół projektu przewidującego obowiązek podawania klientom restauracji pół litra darmowej wody z kranu. Jak zaznaczył, projekt nie zakończył jeszcze całego procesu legislacyjnego, a wokół proponowanych zmian narosło wiele nieporozumień.

Darmowa woda w restauracjach. Minister zapowiada dalsze prace

- Projekt nie doszedł jeszcze do Rady Ministrów. Nie skończył jeszcze swojej procedury. Ostateczny kształt nie został jeszcze przesądzony przez Radę Ministrów. Powstało pewne medialne zamieszanie - wyjaśnił.

Minister podkreślił, że rozmawiał o sprawie z minister klimatu Pauliną Hennig-Kloską.

- To jest bardzo dobry pomysł, żeby tego typu regulacje zaproponować. Jest ważny dla konsumentów, ale także z punktu widzenia ograniczenia liczby opakowań, w których ta woda jest podawana - ocenił.

Jednocześnie przyznał, że rozwiązanie zostało wprowadzone do niewłaściwego projektu ustawy i nie zostało wcześniej odpowiednio skonsultowane z przedstawicielami branży gastronomicznej. Minister zapewnił dodatkowo, że rząd nie rezygnuje z samej idei.

ZOBACZ: "Nas to boli". Maciej Berek skomentował decyzję prezydenta

- Temat będzie przygotowany na spokojnie, w dialogu z branżą. To będzie przygotowane i uregulowane. Wrócimy do tego tematu w osobnym projekcie - zapowiedział.

Dopytywany przez Marcina Fijołka, czy oznacza to odłożenie sprawy na bliżej nieokreśloną przyszłość, odpowiedział jednoznacznie.

- Absolutnie nie ma takiej intencji. Temat jest ważny i wymaga dobrego przygotowania oraz konsultacji - zaznaczył.

Resort dzień wcześniej wycofał przepisy o darmowej kranówce

Jeszcze w poniedziałek Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało, że zrezygnowało z umieszczenia przepisów o darmowej wodzie w procedowanej nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Wiceminister klimatu Anita Sowińska przekazała, że podczas uzgodnień międzyresortowych resort odstąpił od regulacji zobowiązujących restauracje oraz inne lokale gastronomiczne do nieodpłatnego zapewniania klientom wody z kranu.

W efekcie obowiązek nie znalazł się w wersji projektu skierowanej do Komitetu do Spraw Europejskich.

ZOBACZ: Nie będzie darmowej wody w restauracjach. Ministerstwo wycofuje się z pomysłu

Darmowa kranówka wywołała dyskusję

Pierwotnie projekt zakładał, że restauracje i lokale gastronomiczne miały bezpłatnie podawać klientom pół litra wody z kranu na życzenie. Woda miała trafiać do gości w naczyniach wielokrotnego użytku lub przeznaczonych do ponownego napełniania.

Propozycja wywołała szeroką debatę. Pojawiły się pytania dotyczące kosztów dla restauratorów, sposobu realizacji nowych obowiązków oraz ewentualnych sankcji za ich nieprzestrzeganie.

Poseł KO Robert Dowhan zwracał uwagę m.in. na kwestie związane z naczyniami, kosztami obsługi oraz praktycznym stosowaniem nowych przepisów. Z kolei prowadzący lokale gastronomiczne Filip Chajzer oceniał wcześniej, że obowiązek podawania kranówki nie byłby dla restauratorów znaczącym obciążeniem, wskazując, że podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.