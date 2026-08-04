Zełenski ma plany wobec Rosji. "Zaakceptowałem działania"

O spotkaniu z pełniącym obowiązki szefa SBU Ołeksandrem Podkładem prezydent Ukrainy poinformował w mediach społecznościowych. We wpisie podkreślił, że rozmowy dotyczyły "priorytetów Służby na sierpień".

"Zatwierdziłem także dalsze kroki, które mają na celu oczyszczenie wewnętrznej struktury Służby z tych, którzy pracują dla siebie, a nie dla Ukrainy" - podkreślił Zełenski dziękując jednocześnie wszystkim, którzy "naprawdę bronią Ukrainy i ludzi".

ZOBACZ: Ekspert o wojnie w Ukrainie. "Dramatyczna sytuacja"

Ołeksandr Pokład, pełni obowiązki szefa SBU od lipca 2026 roku. Wcześniej zajmował stanowisko pierwszego zastępcy szefa Służby, jak również był szefem Departamentu Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Poprzedni szef, Jewhenij Chmara, został wybrany przez rząd na stanowisko ministra obrony.

Zełenski ma plany wobec Rosji. "Zaakceptowałem dalsze działania"

We wtorek doszło ataku lotniczego Rosji na leżący w obwodzie donieckim Kramatosrk - informują lokalne władze. Co najmniej 24 osoby zostały ranne, a uszkodzonych zostało m.in.: sześć budynków wielorodzinnych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze.

ZOBACZ: Rosja wściekła po ataku Ukrainy. Obwinia NATO i UE

Szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin poinformował, że oprócz budynków mieszkalnych atak uszkodził także dwie placówki oświatowe, bank, urząd pocztowy, cztery obiekty handlowe, osiem samochodów osobowych oraz elementy infrastruktury. Ocena ostatecznych skutków ostrzału wciąż trwa.