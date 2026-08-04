Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy i pożarów. Francuskie władze podały we wtorek, że miniony lipiec był najcieplejszym w historii pomiarów. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek, po raz pierwszy w historii, najwyższy stopień alarmu z powodu upałów.

Francuski urząd meteorologiczny Meteo France podał, że miniony lipiec - upalny, bardzo słoneczny i w niektórych rejonach praktycznie bez deszczu - okazał się najgorętszy w historii pomiarów, czyli od 1900 roku. Od tamtego czasu nigdy nie było w lipcu takich upałów i prawie nigdy takiej suszy - wyjaśniły władze meteorologiczne.

Fala upałów w Europie. Padają rekordy wysokich temperatur

Upały nawiedzają także Włochy, gdzie, jak podały władze, w 27 największych miastach obowiązywać będzie w czwartek z tego powodu najwyższy, czerwony stopień alarmu. Ministerstwo zdrowia zwróciło uwagę, że to pierwszy raz, kiedy zdecydowano się na taki krok od wprowadzenia monitoringu temperatur. W wielu regionach Włoch przekraczają one 40 st. Celsjusza.

Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) także wydała ostrzeżenie przed upałami. W środkowej i południowej części Niemiec termometry w najbliższych dniach mają wskazywać od 35 do 38 st. C, na północy kraju od 27 do 32 st. C, a na wybrzeżu maksymalnie 30 st. C.

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Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Osiem województw objęto ostrzeżeniami I i II stopnia przed burzami. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla woj. lubuskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego alert przed burzami.

Rekordy temperatur odnotowano w niedzielę w stolicy Węgier, Budapeszcie, i we wtorek w stolicy Austrii, Wiedniu. W związku z panującą suszą w Budapeszcie wprowadzono reglamentację wody. Władze miasta wyłączyły w poniedziałek 40 fontann miejskich i sztucznych wodospadów, a burmistrz miasta Gergely Karacsony zaapelował do jej mieszkańców o oszczędzanie wody.

Noc z poniedziałku na wtorek była również najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. Przez całą noc w regionie Zahoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27,5 st. C. W sąsiednich Czechach, w Bystrzycy pod Hostynem w rejonie Kromieryża, było 27,9 st. C.

Dramatycznie niski poziom Renu i Dunaju. Zagrożenie dla elektrowni jądrowych

Jednym ze skutków utrzymujących się wysokich temperatur jest m.in. susza. W Niemczech poziom wody w Renie w mieście Kaubie spadł we wtorek do najniższego poziomu od XIX wieku, gdy rozpoczęto pomiary. W poniedziałek wodowskaz w tej miejscowości w Nadrenii-Palatynacie wskazywał 24 cm. Kaub, położony na północny zachód od Moguncji, to ważny punkt dla żeglugi śródlądowej na Renie. Niski poziom wody utrzymuje się tu od kilku dni.

Niski poziom wody w Dunaju wzbudził niepokój państw, przez które przepływa ta rzeka, ponieważ jest ona ważna dla ich sektora energetycznego. Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że monitoruje sytuację energetyczną na Węgrzech i w Rumunii w związku z ograniczeniem pracy elektrowni jądrowych. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia tych obiektów. Bruksela zapewniła, że obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii.

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Wcześniej w poniedziałek premier Węgier Peter Magyar poinformował, że jedyny działający blok elektrowni jądrowej w Paksu będzie prawdopodobnie pracować z ograniczoną mocą do poniedziałku lub wtorku, co pozwoli uniknąć całkowitego wyłączenia siłowni w okresie wysokiego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie ostrzegł, że dalszy spadek poziomu Dunaju nadal stwarza ryzyko zatrzymania pracy elektrowni i zaapelował do mieszkańców o ograniczenie zużycia energii w godzinach wieczornego szczytu.

Problemy z niskim poziomem wody dotknęły również rumuńską elektrownię jądrową w Cernavodzie. Tam operator zdecydował o utrzymaniu pracy drugiego reaktora, uznając, że warunki pozwalają na jego dalszą eksploatację, podczas gdy pierwszy blok pozostaje wyłączony do czasu poprawy sytuacji hydrologicznej.

W Rumunii w miejscowości Mihail Kogalniceanu w południowo-wschodniej Rumunii, jako pierwszej w kraju, odcięto wodę pitną w godzinach nocnych - przekazały we wtorek lokalne media. Jest to pierwsza miejscowość w kraju, w której wstrzymuje się całkowicie dostawy wody w godzinach nocnych, aby umożliwić odbudowę zapasów w systemie.

Tego lata ogromne pożary dotknęły m.in. Hiszpanię i Francję, gdzie ogień strawił rekordową powierzchnię. We wtorek w pobliżu stolicy Grecji, Aten, strażacy wciąż walczą z pożarem, który wybuchł tam kilka dni temu. Mimo że w poniedziałek rano władze informowały o niewielkiej poprawie sytuacji, burmistrz Megary, miasta położonego ok. 30 km na zachód od Aten, przekazał, że po południu ogień znów wzmógł na sile.

Brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office przekazało w poniedziałek, że tegoroczny lipiec był w Anglii i Walii najsuchszym takim miesiącem w historii prowadzonych od 1836 r. pomiarów.