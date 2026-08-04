Trzęsienie ziemi we włoskiej Toskanii. Zagrożony był znany zabytek

Do wstrząsów doszło w rejonie miast Lukka, Massa Carrara i Piza. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie miasta Lukka na głębokości 8 km.

- Wstrząs był odczuwalny w wielu miejscowościach na północy Toskanii - poinformował przewodniczący władz regionu Eugenio Giani. Po pierwszy, najmocniejszym wstrząsie o magnitudzie 4,3 nastąpiło kilka kolejnych, z których najsilniejszy był o magnitudzie 3,2.

Włoskie media informują, że w centrali straży pożarnej w Pizie rozdzwoniły się telefony od mieszkańców, zaniepokojonych trzęsieniem ziemi. Z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulice. Obrona Cywilna przeprowadziła niezbędne kontrole w regionie, po których przekazała, że nie odnotowano strat.

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Burmistrz Pizy Michele Conti powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że sytuacja jest pod kontrolą. - Mogę ogłosić, że w naszej ukochanej Krzywej Wieży nie doszło do żadnych szkód - podkreślił.

Trzęsienie ziemi we Włoszech. Nie odnotowano strat

Krzywa Wieża w Pizie, która pod koniec minionego wieku zaczęła się coraz bardziej przechylać, została uratowana przed upadkiem przez zespół naukowców pod kierunkiem profesora Michele Jamiolkowskiego z Politechniki w Turynie. W 2001 roku naukowiec polskiego pochodzenia dał gwarancję zabytkowi na 300 lat.

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We Włoszech notuje się co roku tysiące trzęsień ziemi; zdecydowana większość z nich nie jest odczuwalna i nie powoduje żadnych szkód.

Pod koniec ubiegłego tygodnia południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7. W rejonie Neapolu rannych zostało 21 osób, w tym dwie ciężko. Żywioł zawalił kilka niezamieszkanych budynków, zrywał elewacje oraz doprowadził do przerw w dostawach prądu.