Tragedia w turystycznym raju. Po śmierci 13-latka władze ostrzegają

Świat

Trzynastoletni chłopiec zmarł w wyniku poparzenia przez śmiertelnie jadowitą kostkomeduzę, zwaną też osą morską, podczas kąpieli w Zatoce Tajlandzkiej - przekazała we wtorek agencja dpa. Władze Tajlandii zaostrzyły środki bezpieczeństwa i ostrzegają turystów przed wchodzeniem do wody.

Widok na zatokę z zielonymi wzgórzami w tle i zabudowaniami nad wodą.
Pxhere/imagesthai
Władze w Tajlandii ostrzegają turystów przed śmiertelnie niebezpiecznymi meduzami (Zdj. ilustracyjne)

Do zdarzenia doszło w 1 sierpnia na plaży Ban Fai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat, około 800 km na południe od stolicy kraju, Bangkoku – poinformował tajski Departament Zasobów Morskich i Przybrzeżnych (DMCR).

 

Jak podają lokalne media, meduzy poparzyły również dwójkę innych dzieci i dorosłą osobę, jednak zdołano ich uratować.

Tajlandia. Śmiertelne niebezpieczne meduzy. Władze patrolują wybrzeże

To nie pierwszy śmiertelny przypadek w Tajlandii. W ostatnich latach ofiarami kostkomeduz padali turyści m.in. z Niemiec, Francji i Izraela w rejonie wysp Koh Samui i Koh Phangan.

 

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W odpowiedzi na tragedię władze zarządziły wzmożone patrole na odcinkach wybrzeża, gdzie zauważono meduzy.

Kostkomeduzy czyli osy morskie

Kostkomeduzy - nazywane osami morskimi - należące do najgroźniejszych zwierząt wodnych, występują głównie w ciepłych wodach północnej Australii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Ich jad może w kilka minut doprowadzić do zatrzymania akcji serca.

 

Służby przypominają, że w razie poparzenia rany nie wolno pocierać i należy natychmiast polewać ją octem przez co najmniej 30 sekund. Nie wolno używać słodkiej wody ani alkoholu.

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ap / polsatnews.pl / PAP
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