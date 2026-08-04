Tragedia w turystycznym raju. Po śmierci 13-latka władze ostrzegają

Do zdarzenia doszło w 1 sierpnia na plaży Ban Fai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat, około 800 km na południe od stolicy kraju, Bangkoku – poinformował tajski Departament Zasobów Morskich i Przybrzeżnych (DMCR).

Jak podają lokalne media, meduzy poparzyły również dwójkę innych dzieci i dorosłą osobę, jednak zdołano ich uratować.

Tajlandia. Śmiertelne niebezpieczne meduzy. Władze patrolują wybrzeże

To nie pierwszy śmiertelny przypadek w Tajlandii. W ostatnich latach ofiarami kostkomeduz padali turyści m.in. z Niemiec, Francji i Izraela w rejonie wysp Koh Samui i Koh Phangan.

ZOBACZ: Wilk rzucił się na dziecko. Dramatyczne sceny w turystycznym raju

W odpowiedzi na tragedię władze zarządziły wzmożone patrole na odcinkach wybrzeża, gdzie zauważono meduzy.

Kostkomeduzy czyli osy morskie

Kostkomeduzy - nazywane osami morskimi - należące do najgroźniejszych zwierząt wodnych, występują głównie w ciepłych wodach północnej Australii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Ich jad może w kilka minut doprowadzić do zatrzymania akcji serca.

Służby przypominają, że w razie poparzenia rany nie wolno pocierać i należy natychmiast polewać ją octem przez co najmniej 30 sekund. Nie wolno używać słodkiej wody ani alkoholu.

WIDEO: Kilkaset metrów w osiem minut. Niszczycielska siła żywiołu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap / polsatnews.pl / PAP