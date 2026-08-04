Zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych w poniedziałek, około godz. 18.50 czasu lokalnego (19.50 w Polsce). Chłopiec był ostatnio widziany w rejonie Millwall Outer Dock przy East Ferry Road. Do akcji poszukiwawczej zadysponowano jednostki straży pożarnej i policji.

Ciało nastolatka wyciągnięto z wody około 22.30. Na miejscu stwierdzono jego zgon. Policja poinformowała, że rodzina zmarłego została już powiadomiona.

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- Nasze myśli są z rodziną i bliskimi tego młodego chłopca w tym niezwykle trudnym momencie. Ponieważ upały nie ustępują, apeluję do wszystkich, by pamiętali, że otwarte zbiorniki wodne niosą ze sobą ogromne niebezpieczeństwo - powiedział nadkomisarz Oliver Richter z Metropolitan Police, cytowany przez Independent.

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Przedstawiciel londyńskiej straży pożarnej Patrick Goulbourne potwierdził, że strażacy przeszukali cały akwen. Niestety, pomimo natychmiastowej reakcji i podjętej akcji ratunkowej, chłopca nie udało się uratować.

A 14-year-old boy has drowned after going into the water at a dock in east London.



The London Fire Brigade (LFB) and the Metropolitan Police searched the Millwall Outer Dock near East Ferry Road after being alerted at about 18:50 BST on Monday.



His body was recovered at about… pic.twitter.com/Yb4ZwNHdHO — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 4, 2026

Jak podkreśla Independent, w lipcu strażacy ostrzegali mieszkańców - a w szczególności dzieci - przed wchodzeniem do miejskich akwenów podczas fali upałów. Od 2020 roku w londyńskich wodach doszło już do ponad 100 utonięć.

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mbd / mjo / polsatnews.pl