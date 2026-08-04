Tragedia w Londynie. 14-latek utopił się w Tamizie

Świat

Tragedia we wschodnim Londynie. 14-letni chłopiec utonął po wejściu do basenu portowego w dzielnicy Isle of Dogs. Akcja poszukiwawcza trwała ponad trzy godziny.

Widok na kanał wodny z zabudowaniami po drugiej stronie. Po prawej stronie znajduje się chodnik z ławką i drzewami.
Wikimedia Commons / Steve Daniels / CC BY-SA 2.0
Tragedia w Londynie. 14-latek utonął w Tamizie

Zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych w poniedziałek, około godz. 18.50 czasu lokalnego (19.50 w Polsce). Chłopiec był ostatnio widziany w rejonie Millwall Outer Dock przy East Ferry Road. Do akcji poszukiwawczej zadysponowano jednostki straży pożarnej i policji.

 

Ciało nastolatka wyciągnięto z wody około 22.30. Na miejscu stwierdzono jego zgon. Policja poinformowała, że rodzina zmarłego została już powiadomiona.

Tragedia w Londynie. 14-letni chłopiec utonął w Tamizie

- Nasze myśli są z rodziną i bliskimi tego młodego chłopca w tym niezwykle trudnym momencie. Ponieważ upały nie ustępują, apeluję do wszystkich, by pamiętali, że otwarte zbiorniki wodne niosą ze sobą ogromne niebezpieczeństwo - powiedział nadkomisarz Oliver Richter z Metropolitan Police, cytowany przez Independent.

 

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Przedstawiciel londyńskiej straży pożarnej Patrick Goulbourne potwierdził, że strażacy przeszukali cały akwen. Niestety, pomimo natychmiastowej reakcji i podjętej akcji ratunkowej, chłopca nie udało się uratować.

 

 

 

 

Jak podkreśla Independent, w lipcu strażacy ostrzegali mieszkańców - a w szczególności dzieci - przed wchodzeniem do miejskich akwenów podczas fali upałów. Od 2020 roku w londyńskich wodach doszło już do ponad 100 utonięć.

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mbd / mjo / polsatnews.pl
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