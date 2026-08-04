Podczas wtorkowej konferencji prasowej Adam Szłapka odniósł się do wcześniejszych słów rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Szef KPRM przyznał, że prawo łaski należy do wyłącznych prerogatyw głowy państwa.

- To jest jedna z rzeczy, z którą muszę się z rzecznikiem pana prezydenta zgodzić. Ułaskawienia to jedna z nielicznych wyłącznych prerogatyw pana prezydenta. Większość pozostałych prerogatyw wymaga kontrasygnaty, w tym przypadku nie i tutaj pan prezydent decyduje sam - powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że sposób korzystania z tego uprawnienia podlega ocenie opinii publicznej.

- Myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne - dodał.

Nawrocki ułaskawił "Starucha". Szłapka komentuje

Szłapka ocenił, że decyzja o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza ps. "Staruch" nie była przypadkowa.

- Skoro uznał, że chce taką osobę ułaskawić, to znaczy, że ma jakiś bardzo silny, emocjonalny związek - powiedział.

Dodał również, że biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy Staruchowicza z prawem oraz związki Karola Nawrockiego ze środowiskiem kibicowskim, decyzja prezydenta go nie zaskoczyła.

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Pałac: Prezydent działał po analizie akt

Wcześniej we wtorek decyzję o ułaskawieniu tłumaczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak podkreślił, decyzja została podjęta na podstawie akt sprawy oraz opinii sądów i prokuratur. Podkreślił również, że korzystanie z prawa łaski jest konstytucyjną prerogatywą prezydenta.

- Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy, która miała miejsce dwa lata temu. Pan prezydent po analizie akt sprawy podjął decyzję - mówił. - Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta - podsumował.

"Staruch" zadzwonił do Nawrockiego. Padła prośba o ułaskawienie

Sprawa Piotra Staruchowicza była poruszana jeszcze przed objęciem urzędu przez Karola Nawrockiego. W grudniu ubiegłego roku "Staruch" dodzwonił się do programu Kanału Zero, w którym gościł przyszły prezydent.

Przedstawił swoją sytuację i zapytał, czy może liczyć na ułaskawienie. - Jeśli taki wniosek wpłynął, to zostanie rozpatrzony. Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo. Z przekazów publicznych widzę rozwiązania odległe od logiki, ale nie znam jeszcze postępowania sądowego - odpowiedział wówczas Nawrocki.

Jak przekazała wcześniej Kancelaria Prezydenta, decyzję o zastosowaniu prawa łaski motywowały m.in. pozytywna opinia środowiskowa skazanego, incydentalny charakter czynu oraz jego ustabilizowany tryb życia. Oprócz Piotra Staruchowicza prezydent ułaskawił także Adama Borowskiego i Piotra Pytla.