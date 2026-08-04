"Przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej zlecił przeprowadzenie śledztwa w sprawie okoliczności towarzyszących rozbiórce pomnika żołnierzy radzieckich w Polsce... Aleksandr Bastrykin polecił Głównemu Zarządowi Śledczemu, aby we współpracy z MSZ ustalił wszystkie okoliczności zdarzenia i przedstawił ocenę prawną działań osób w nim uczestniczących" - brzmi fragment oświadczenia, cytowanego przez RIA Nowosti.

31 lipca w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie) usunięto pomnik poświęcony żołnierzom radzieckim poległym w latach 1941-1945. W odpowiedzi rosyjska ambasada skierowała oficjalny protest do polskich władz.

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"Ten kolejny świętokradczy krok polskich władz stanowi bezpośrednie i rażące naruszenie postanowień Umowy między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r. Bezprawne burzenie pomników jest jawną próbą fałszowania historii i wymazania ze świadomości Polaków pamięci o bohaterskich czynach żołnierzy radzieckich" - twierdzi ambasada Rosji.

Demontaż pomnika w Pyrzycach. IPN: Oczyszczenie przestrzeni publicznej

Instytut Pamięci Narodowej podał, że "decyzja o usunięciu budowli była odpowiedzią na społeczne oczekiwania oraz efektem konsekwentnej polityki lokalnych władz samorządowych, dążących do oczyszczenia przestrzeni publicznej z symboliki totalitarnej".

W wydarzeniu usunięcia pomnika wzięli udział burmistrz miasta Pyrzyc Marzena Podzińska i dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński. Po planowanym remoncie ul. Kilińskiego miejsce po pomniku zyska nazwę "Skwer Niepodległości" i zbudowany zostanie tam "Pomnik Niepodległości".

Jak podkreśla IPN, demontaże sowieckich obiektów propagandowych to praktyczna realizacja ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

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mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP