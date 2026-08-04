Piotr Staruchowicz ps. "Staruch", jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, został, jako jedna z trzech osób, ułaskawiony w poniedziałek przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- Akt ułaskawienia dotyczy konkretniej sprawy, która miała miejsce dwa lata temu. Pan prezydent, po analizie akt sprawy podjął decyzję o ułaskawieniu - tłumaczył we wtorek decyzję głowy państwa rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

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Leśkiewicz poinformował również, że w czasie pierwszego roku prezydentury Karol Nawrocki siedmiokrotnie zastosował akt łaski, a pięciokrotnie odmówił jego przyznania. - Zdaniem prezydenta ta decyzja była oczywista - przekazał. - Bazowała, poza aktami, także na opinii sądów i prokuratur - dodał.

- Trudno czynić zarzut z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od jego prelogatyw - zaznaczył.

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W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej Leśkiewicz przypomniał, że zgodnie z "utartą praktyką", Kancelaria Prezydenta RP nie informuje o tym, w stosunku do kogo konkretnie prezydent zastosował prawo łaski. Na portalu społecznościowym X tę informację potwierdził jednak broniący w przeszłości Staruchowicza adwokat Krzysztof Wąsowski.

Rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Pałac zapowiedział obchody

Sąd w Lublinie ukarał "Starucha" dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym) za to, że podczas meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu 2025 r. przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, na ogrodzeniu stadionu, mimo - jak argumentował sam Staruchowicz - posiadania akredytacji wydanej przez organizatora spotkania.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaprosił z kolei obywateli na czwartkowe obchody rocznicy wyboru Karola Nawrockiego na głowę państwa.

W czwartek o godz. 17:30 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie ma stanąć scena. Na niej odbędzie się debata publicystów na temat dotychczasowych decyzji prezydenta. Przewidziano również "krótki program artystyczny" oraz wystąpienie Nawrockiego.