Premier reaguje po śmierci Morozowskiego. "Dziennikarz z prawdziwego zdarzenia"

O śmierci dziennikarza we wtorek poinformowała telewizja TVN24. "Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" - przekazano w opublikowanym oświadczeniu.

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Morozowski zniknął z anteny w zeszłym roku, a jego nieobecność trwała kilka miesięcy. W marcu b.r. dziennikarz przyznał w programie, który prowadził, że zmaga się z nowotworem, ale jego stan uległ poprawie.

Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 4, 2026

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- Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej - powiedział.

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W przeszłości był związany także z Radiem Zet i Telewizją Polską. Współpracował również z telewizją Polsat. Prowadził program "Ring" oraz "Polityczne graffiti".

Morozowski zdobył wiele prestiżowych wyróżnień - m.in. Grand Press, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora.