Polak zginął w Ukrainie. Rzecznik MSZ potwierdza

Świat

"Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych" - poinformował rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Marek Rusek-Wolski od kilku lat jeździł z pomocą humanitarną dla mieszkańców wschodniej Ukrainy.

Mężczyzna w hełmie i okularach przeciwsłonecznych siedzi za kierownicą pojazdu.
Wikimedia Commons / Facebook
Polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski zginął w Ukrainie

Rzecznik MSZ złożył bliskim zmarłego "najgłębsze wyrazy współczucia" oraz zaapelował o "uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie".

 

Maciej Wewiór przekazał również, że ambasada Polski w Ukrainie "zapewnia bliskim niezbędne wsparcie konsularne".

Polski wolontariusz zginął w Ukrainie

Informacja o śmierci polskiego wolontariusza pojawiła się 30 lipca na grupie "Razem dla Ukrainy" na Facebooku, której był administratorem.

 

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Jak poinformował jeden z członków grupy, Marek Rusek-Wolski zginął w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charkowie, 27 lipca. Jego tożsamość potwierdził również korespondent TVP w Ukrainie Piotr Kaszuwara.

 

Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł on do najniebezpieczniejszych wschodnich regionów Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej.

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mbd / mjo / polsatnews.pl
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MACIEJ WEWIÓRMSZPOLAKŚWIATUKRAINAWOLONTARIUSZ

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