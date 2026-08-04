Rzecznik MSZ złożył bliskim zmarłego "najgłębsze wyrazy współczucia" oraz zaapelował o "uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie".

Maciej Wewiór przekazał również, że ambasada Polski w Ukrainie "zapewnia bliskim niezbędne wsparcie konsularne".

Polski wolontariusz zginął w Ukrainie

Informacja o śmierci polskiego wolontariusza pojawiła się 30 lipca na grupie "Razem dla Ukrainy" na Facebooku, której był administratorem.

ZOBACZ: Tragedia na czeskiej autostradzie. Nie żyje troje Polaków

Jak poinformował jeden z członków grupy, Marek Rusek-Wolski zginął w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charkowie, 27 lipca. Jego tożsamość potwierdził również korespondent TVP w Ukrainie Piotr Kaszuwara.

Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł on do najniebezpieczniejszych wschodnich regionów Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej.

WIDEO: Kilkaset metrów w osiem minut. Niszczycielska siła żywiołu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / mjo / polsatnews.pl