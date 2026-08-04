Niewybuch w centrum Warszawy. Akcja służb w stolicy

W czasie prac remontowych na linii tramwajowej biegnącej przez al. Solidarności w Warszawie znaleziono najprawdopodobniej niewybuch z II wojny światowej - potwierdziła w rozmowie z Interią Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Wstępne przypuszczenia wskazują, że może być to pocisk artyleryjski, który ma 60-70 centymetrów długości i mniej więcej 30 cm średnicy. Nie wiadomo, czy jest to sama łuska, czy cały ładunek. Na miejsce wezwano saperów.

Niewypał znaleziony w Warszawie. Może pochodzić z czasów II wojny światowej

Około godziny 8:00 nietypowe znalezisko zgłosił operator koparki. W czasie wymiany torowiska zahaczył o niego łyżką maszyny.

Na czas zabezpieczenia niewypału zablokowano jezdnię w obu kierunkach.

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Blokady dotyczą przejazdu na odcinku al. Jana Pawła II - plac Bankowy. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował o problemach w kursowaniu linii 190 i Z26.

"Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową" - przekazano w kominikacie.