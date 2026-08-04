Niewybuch w centrum Warszawy. Akcja służb w stolicy

Polska

W Warszawie znaleziono niewypał. Wstępne założenia sugerują, że może być to pocisk z okresu II wojny światowej. Zabezpieczono teren i wezwano na miejsce saperów.

Widok na torowisko tramwajowe w trakcie remontu. Po lewej stronie widoczne wykopy i taśma ostrzegawcza. W oddali budynki i pracujący człowiek. W prawym górnym rogu zbliżenie na odkryte rury.
Polsat News
W Warszawie znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej

W czasie prac remontowych na linii tramwajowej biegnącej przez al. Solidarności w Warszawie znaleziono najprawdopodobniej niewybuch z II wojny światowej - potwierdziła w rozmowie z Interią Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

 

Wstępne przypuszczenia wskazują, że może być to pocisk artyleryjski, który ma 60-70 centymetrów długości i mniej więcej 30 cm średnicy. Nie wiadomo, czy jest to sama łuska, czy cały ładunek. Na miejsce wezwano saperów.

Niewypał znaleziony w Warszawie. Może pochodzić z czasów II wojny światowej

Około godziny 8:00 nietypowe znalezisko zgłosił operator koparki. W czasie wymiany torowiska zahaczył o niego łyżką maszyny.

 

Na czas zabezpieczenia niewypału zablokowano jezdnię w obu kierunkach.

 

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Blokady dotyczą przejazdu na odcinku al. Jana Pawła II - plac Bankowy. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował o problemach w kursowaniu linii 190 i Z26.

 

"Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową" - przekazano w kominikacie.

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Jan Nalepa / ag / polsatnews.pl
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