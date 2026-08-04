Delegatka hiszpańskiego rządu w autonomicznej Melilli Sabrina Moh przekazała również, że pomocy medycznej udzielono 211 migrantom.

Obecnie w zamieszkanej przez ok. 85 tys. mieszkańców Melilli przebywa jeszcze 260 migrantów, z których 140 to małoletni. Moh zapewniła, że rząd pracuje nad jak najszybszą relokacją małoletnich migrantów pozostawionych bez opieki.

Kryzys migracyjny w Melilli. Władze eksklawy Hiszpanii podały liczby

W poniedziałek władze Melilli poinformowały, że w ośrodkach dla małoletnich migrantów przebywa 344 dzieci - dwa razy więcej niż przed ubiegłotygodniowym kryzysem. Domagały się od rządu w Madrycie przejęcia odpowiedzialności za 260 małoletnich, czyli tych, którzy przekraczają limit wynikający z tzw. deklaracji o nadzwyczajnej sytuacji migracyjnej z 2025 r.

Deklaracja ta określa dla każdej autonomicznej wspólnoty zdolność do przejęcia odpowiedzialności nad małoletnimi migrantami pozostawionymi bez opieki w odpowiednich ośrodkach. W razie trzykrotnego przekroczenia tak ustalonego limitu miejsc deklaracja przewiduje mechanizm przenoszenia małoletnich do innych regionów autonomicznych, przy czym odpowiedzialność za taką relokację spoczywa na rządzie centralnym.

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Z kolei w Centrum Tymczasowego Pobytu Imigrantów (CETI) w Melilli przebywa 300 osób; ośrodek przewidziany jest na pobyt 782 migrantów. Moh zapewniła, że policja pracuje nad ustalaniem tożsamości przybyłych migrantów.

Podczas konferencji poinformowano, że nad przywracaniem porządku w Melilli czuwa ponad 400 funkcjonariuszy policji, Gwardii Cywilnej (żandarmerii) i policji lokalnej.

Delegatka rządu w Melilli pochwaliła współpracę z Marokiem, dzięki której udało się szybko zawrócić większość przybyłych migrantów do tego kraju.

W czwartek i piątek miał miejsce kryzys migracyjny w Ceucie i w mniejszym stopniu w Melilli, dwóch hiszpańskich eksklawach na kontynencie afrykańskim. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska poinformował, że około 72 tys. osób przekroczyło nielegalnie granicę między Ceutą a Marokiem. Ok. 70 tys. z nich zostało zawróconych do Maroka.

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mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP