Nawet 37 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga do Polski

Według prognoz temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 27 st. C na północy, około 34 st. C w centrum, do 37 st. C na południowym wschodzie.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW dla większości kraju

Dla większości obszaru Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Te najwyższe - trzeciego stopnia - obowiązują od województwa opolskiego, przez południowo wschodnie powiaty woj. łódzkiego, część Mazowsza, Lubelszczyznę i rozciągają się przez centrum na cały południowo wschodni obszar kraju.

W Warszawie termometry wskazywać będą 34 st. C.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla zachodniej części Polski - woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, centralnej - północno zachodnia cześć woj. łódzkiego, mazowieckiego, w kierunku północy dla woj. kujawsko-pomorskiego, aż na wschodzie dla części woj. podlaskiego.

Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami pierwszego stopnia wydano też dla części powiatów w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Upałów nie prognozuje się na północy kraju, Nad morzem od 22 st. C w rejonie Helu do 27 st. C w Ustce i Gdańsku.

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W części Podlasia i Lubelszczyzny prognozowane są burze.

Wiatr na ogół słaby, zmienny, nad morzem słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru na południu kraju do 60 km/h, na zachodzie do 90 km/h.

Prognoza pogody. Czeka nas tropikalna noc

W nocy z wtorku na środę w południowo-wschodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 20 mm.

Nad ranem na północnym wschodzie lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna od 17 st. C na północnym wschodzie, około 20 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego i południowo-wschodniego. Podczas burz porywy wiatru do około 70 km/h.

Pogoda. W środę nawet do 39 st. Celsjusza

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, zachodzie i częściowo w centrum okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

Po południu, również na Podhalu, miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem.

Suma opadów podczas burz do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 27 st. C na północy, około 36 st. C w centrum, do 39 st. C na południowym wschodzie. Wiatr na południowym wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze kraju słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr porywisty. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km/h.