Na lot czekali ponad 15 godz. Voucher nie wystarczył nawet na kawę

Według informacji Flightradar24 lot FR6359 miał wylecieć 3 sierpnia o godz. 8:55. Ostatecznie wystartował dopiero 40 minut po północy we wtorek. Usterka, o której poinformował przewoźnik, sprawiła, że do obsługi połączenia musiał zostać wykorzystany inny samolot.

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"Ponieważ państwa lot jest opóźniony, mogą państwo otrzymać bezpłatną przekąskę lub napój po okazaniu karty pokładowej w kasie partnerskich lokali. Do każdej kardy pokładowej został wydany jeden voucher o wartości 17 zł" - poinformował przewoźnik cytowany przez Daily Mail.

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Do brytyjskiego dziennika trafiła także relacja Marcina Tkaczyka, 47-latka mieszkającego w Liverpoolu. "Czekamy przy bramce. Ludzie są zdenerwowani. Nie ma nikogo, kto mógłby nam to wszystko wyjaśnić. Mieliśmy przylecieć do Liverpoolu o 10:40. Teraz nic nie wiemy" - mówił podkreślając, że zaproponowany przez linie lotnicze voucher nie wystarcza nawet na kawę, która na lotnisku kosztuje 21 złotych.

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Pasażerowie, którzy zdecydowali się poczekać na ten lot, otrzymali pięć kompletów voucherów na łączną kwotę 85 zł.