Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 12:30 na linii kolejowej nr 131, na odcinku Subkowy - Górki, w miejscowości Czarlin w woj. pomorskim.

Na nagraniu przesłanym przez pana Adama na Wrzutnię polsatnews.pl widać moment zderzenia pociągu Intercity z ciągnikiem rolniczym z przyczepą przewożącą baloty słomy. Uszkodzona została lokomotywa, a przyczepa uległa całkowitemu zniszczeniu.

WIDEO: Pociąg zderzył się z ciągnikiem. Jest nagranie z wypadku

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Według informacji przekazanych wcześniej przez służby obrażeń doznał maszynista. Żaden z pasażerów nie ucierpiał.

Wypadek w Czarlinie. PKP: Kierowca był pod wpływem alkoholu

We wtorek nowe informacje w sprawie przekazały w swoich mediach społecznościowych PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak poinformowała spółka, kierowca ciągnika znajdował się pod wpływem alkoholu. Wjeżdżając pod nadjeżdżający pociąg, naraził zdrowie i życie około 500 pasażerów, członków załogi oraz innych uczestników ruchu.

"Jeden nieodpowiedzialny kierowca naraził życie 500 pasażerów, załogi pociągu i innych uczestników ruchu, a także spowodował utrudnienia dla setek podróżnych" - przekazały PKP PLK.

Spółka dodała, że pasażerowie uszkodzonego składu musieli przesiąść się do innych pociągów, aby kontynuować podróż.

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PKP apeluje do kierowców

PKP Polskie Linie Kolejowe przypomniały, że na przejazdach kolejowo-drogowych pierwszeństwo zawsze ma pociąg, a droga jego hamowania może wynosić nawet kilometr. Nawet jeśli maszynista zauważy zagrożenie, nie jest w stanie zatrzymać składu w miejscu.

"Przejazd kolejowo-drogowy to nie miejsce na brawurę. Zatrzymaj się, rozejrzyj. Bezwzględnie stosuj się do przepisów, zwracaj uwagę na znaki i sygnalizację. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu" - zaapelowała spółka.