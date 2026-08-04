Potężne ataki w głębi Rosji. Pożary pod Moskwą i Petersburgiem

Świat

Ukraina przeprowadziła we wtorek liczne ataki z użyciem dronów na magazyny Wildberries w Rosji. Zginęło pięć osób po ostrzale obiektu pod Moskwą - przekazał gubernator obwodu moskiewskiego. Ranna została również jedna osoba w magazynie w pobliżu Petersburga. Brytyjski dziennik "The Guardian" stwierdził, że to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń na rosyjską infrastrukturę logistyczną.

Po lewej stronie obrazka widać ogromny słup czarnego dymu unoszący się nad budynkiem, z widocznymi płomieniami. Po prawej stronie ten sam budynek jest widoczny w całości, bez dymu, a na niebie leci samolot.
x.com/ @Monitor807/ @bayraktar_1love
Atak na magazyn Wildberries pod Petersburgiem

We wtorek doszło ataku na obiekt magazynowy rosyjskiej platformy sprzedaży internetowej Wildberries, w ostatnich tygodniach często branej na cel przez ukraińską armię.

 

W jego wyniku zginęło pięć osób, a sześć odniosło obrażenia - przekazał na Telegramie gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow. W magazynie wybuchł pożar, który udało się już ugasić. Uszkodzony został również budynek mieszkalny i samochód - podała agencja Reutera.

Rosja. Ukraina ostrzelała magazyny pod Moskwą i Petersburgiem

Ukraińskie drony spadły również na magazyn w pobliżu Krasnego Boru, nieopodal Petersburga, raniąc jedną osobę - poinformował gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Firma Wildberries poinformowała, że w wyniku ataku wybuchł pożar w jej centrum logistycznym.

 

 

Kolejny magazyn firmy Wildberries został ostrzelany na terenach wiejskich w miejscowości Emmaus, około 180 kilometrów na północny zachód od Moskwy - poinformował gubernator regionu Witalij Korolow.

 

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Jak informował dziennik "The Guardian", ataki na rosyjską infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Po wcześniejszych atakach na rafinerie i infrastrukturę paliwową Kijów koncentruje się obecnie na sieciach logistycznych, starając się osłabić poczucie normalności wśród Rosjan.

 

"Platforma Wildberries cieszy się szczególną popularnością wśród Rosjan o niższych dochodach, mieszkających poza Moskwą i Petersburgiem - grupy demograficznej stanowiącej centralną część elektoratu Władimira Putina. Rozbudowana sieć punktów dystrybucyjnych rozciąga się na małe miasteczka i wsie, gdzie stały się one stałym elementem życia codziennego" - napisał brytyjski dziennik.

 

Na platformie można kupić także wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. 

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Jan Nalepa / polsatnews.pl / PAP / AFP
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