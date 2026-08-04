Rosjanie narzekają na rosnące koszty życia. Drożeje nie tylko paliwo, ale również żywność.

Podpisana przez prezydenta Rosja nowa ustawa ma zapobiec gwałtownemu wzrostu cen. Uprawnia ona wskazane przez rząd instytucje państwowe do pozyskania danych o firmach z branży spożywczej od rosyjskiej skarbówki (Federalnej Służby Podatkowej). Ustawa o monitoringu cen żywności wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku.

Nadzorem zostaną objęte towary i usługi uwzględniane przez rosyjski państwowy urząd statystyczny Rosstat przy obliczaniu inflacji. Według prognoz banku centralnego Rosji ta wyniesie 5,5 proc. w 2026 r.

Rosja. Władimir Putin szuka sposobu na rosnące ceny żywności

FSP udostępni instytucjom dane o sprzedaży, zyskach, dochodach i wydatkach firm, zebrane z ich deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz audytów.

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Upoważnione instytucje wykorzystają te dane do śledzenia i analizy zmian cen żywności znajdującej się na rządowej liście. Pozyskane informacje będą objęte tajemnicą - ich ujawnienie będzie możliwe tylko w sytuacjach ściśle określonych w rosyjskim Kodeksie podatkowym - pisze TASS.

Symbolem kryzysu w Rosji stał się ogórek, którego cena przebiła stawki za owoce egzotyczne, takie jak banany. Jak pisze Reuters, niektóre sieci handlowe na Syberii wprowadziły limity zakupu tego warzywa na osobę, a jeden z najpopularniejszych dzienników w kraju postanowił dołączyć do gazety darmowe nasiona, by czytelnicy mogli wyhodować własne ogórki w domach.

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mbd / mjo / polsatnews.pl / TASS / Reuters