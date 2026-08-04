Delegacja rządu hiszpańskiego w Ceucie potwierdziła liczbę 75 odnalezionych ciał agencji AFP we wtorek.

Do tragedii doszło na skutek fali ataków z 30 lipca, w wyniku której wielu migrantów utonęło, próbując ominąć barierę na Morzu Śródziemnym. Ostatecznie tysiące migrantów, głównie z Maroka i Algierii, przedostało się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej.

Władze Hiszpanii: Nie żyje 75 migrantów, którzy próbowali dostać się do Ceuty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Maroka poinformowało w niedzielę, że po marokańskiej stronie granicy zginęło 11 osób, z czego wszystkie z wyjątkiem jednej utonęły.

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Hiszpania informuje, że 70 000 z 72 000 migrantów, którzy dotarli do Ceuty, powróciło do Maroka.

Ci, którzy pozostali, żyją w fatalnych warunkach, mając ograniczony dostęp do schronienia, pożywienia, wody i sanitariatów - zauważyli reporterzy AFP w Ceucie. Władze Hiszpanii podały, że odesłanie ich do kraju, z którego przybyły jest kwestią najbliższych dni.

Media: Władze Hiszpanii zignorowały doniesienia o możliwym kryzysie

Jak podał hiszpański dziennik "The Objective", służby specjalne już kilka dni wcześniej zauważyły nietypowe ruchy w rejonie granicy z Marokiem. Do przygranicznego miasta Castillejos miały docierać autobusy z tysiącami osób, a coraz więcej migrantów próbowało przedostać się do Ceuty wpław.

Według gazety działania te uznano za zapowiedź masowej próby przekroczenia granicy, a ostrzeżenia miały być wielokrotnie przekazywane władzom, ale te miały nie potraktować sprawy poważnie.

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Jednocześnie przed możliwym kryzysem miały ostrzegać również Gwardia Cywilna oraz władze Ceuty. Według medialnych doniesień w czasie, gdy pojawiały się kolejne sygnały o możliwym kryzysie migracyjnym, hiszpański rząd koncentrował się na walce z rozległymi pożarami lasów.