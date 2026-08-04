MZ: Szpital ma obowiązki wobec zmarłych

Jak przekazało ministerstwo, za zarządzanie podmiotem leczniczym, w tym prosektorium, odpowiada kierownik szpitala.

Ministerstwo poinformowało również, że zwróciło się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który sprawuje nadzór nad UCK WUM (zwanym popularnie szpitalem na Banacha), o pilne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Resort oczekuje także informacji, czy w prosektorium przeprowadzono kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jakie były jej wyniki. Po otrzymaniu tych informacji mają zapaść dalsze decyzje.

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Doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium przy Banacha

Sprawa jest pokłosiem poniedziałkowej publikacji Onetu. Portal opisał relacje byłych pracowników firmy obsługującej chłodnię prosektorium, z których wynikało, że ciała niektórych zmarłych miały przez wiele miesięcy pozostawać w budynku prosektorium, co prowadziło do ich zaawansowanego rozkładu.

Opisano również podejrzenia dotyczące kierowania rodzin zmarłych do jednego, konkretnego zakładu pogrzebowego.

W związku z tym Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

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Szpital odpiera zarzuty. "Nie potwierdzono nieprawidłowości"

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM odrzuciło zarzuty przedstawione w publikacji. W wydanym komunikacie podkreśliło, że informacje są nieprawdziwe i pochodzą od pracowników konkurujących ze sobą zakładów pogrzebowych.

Placówka przekazała również, że wcześniejsze kontrole nie potwierdziły opisywanych nieprawidłowości, a przeprowadzona 3 sierpnia kontrola wewnętrzna wykazała zgodność warunków technicznych oraz temperatury w chłodni z obowiązującymi normami sanitarnymi.