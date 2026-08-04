Ciała rozkładały się w chłodni? Rząd reaguje ws. szpitala na Banacha

Polska Karol Płatek / ag / polsatnews.pl / PAP

Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o pilne wyjaśnienie doniesień dotyczących prosektorium Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przy ul. Banacha. Resort chce również informacji, czy w placówce przeprowadzono kontrolę sanepidu i jakie były jej ustalenia.

Kobieta w jasnej marynarce i niebieskiej koszuli stoi na tle dwóch budynków.
Wikimedia/Polsat News
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia sprawę nieprawidłowości w prosektorium UCK WUM

Resort zdrowia przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami szpital ma obowiązek przygotować zwłoki z poszanowaniem godności zmarłego oraz przechowywać je nie dłużej niż przez 72 godziny od chwili śmierci pacjenta.

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Jak przekazało ministerstwo, za zarządzanie podmiotem leczniczym, w tym prosektorium, odpowiada kierownik szpitala.

 

Ministerstwo poinformowało również, że zwróciło się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który sprawuje nadzór nad UCK WUM (zwanym popularnie szpitalem na Banacha), o pilne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

 

Resort oczekuje także informacji, czy w prosektorium przeprowadzono kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jakie były jej wyniki. Po otrzymaniu tych informacji mają zapaść dalsze decyzje.

 

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Doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium przy Banacha

Sprawa jest pokłosiem poniedziałkowej publikacji Onetu. Portal opisał relacje byłych pracowników firmy obsługującej chłodnię prosektorium, z których wynikało, że ciała niektórych zmarłych miały przez wiele miesięcy pozostawać w budynku prosektorium, co prowadziło do ich zaawansowanego rozkładu.

 

Opisano również podejrzenia dotyczące kierowania rodzin zmarłych do jednego, konkretnego zakładu pogrzebowego.

 

W związku z tym Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

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Szpital odpiera zarzuty. "Nie potwierdzono nieprawidłowości"

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM odrzuciło zarzuty przedstawione w publikacji. W wydanym komunikacie podkreśliło, że informacje są nieprawdziwe i pochodzą od pracowników konkurujących ze sobą zakładów pogrzebowych.

 

Placówka przekazała również, że wcześniejsze kontrole nie potwierdziły opisywanych nieprawidłowości, a przeprowadzona 3 sierpnia kontrola wewnętrzna wykazała zgodność warunków technicznych oraz temperatury w chłodni z obowiązującymi normami sanitarnymi.

 

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