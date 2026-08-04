Choć prezes PiS nie precyzuje, które wypowiedzi Mateusza Morawieckiego miał na myśli, to najprawdopodobniej chodzi o tę z rozmowy na kanale YouTube "Rymanowski Live". Były premier powiedział, że prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie pandemii chciał wprowadzenia przymusowych szczepień przeciwko Covid-19.

Jarosław Kaczyński uderza w Mateusza Morawieckiego. "Daj Boże, żebym się mylił"

"Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej. Były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą… Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?" - pyta we wpisie prezes PiS.

Jak dodał, dochodzą go pogłoski mówiące o tym, że "członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna…".

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"Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno. Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił" - podsumował.

Wypowiedź Morawieckiego została skomentowana wcześniej również przez ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski napisał krótko: "Grubo".

Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej.



Były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) August 4, 2026

W tej samej rozmowie Mateusz Morawiecki zapowiedział, że założy nową partię polityczną najpóźniej 15 października. Tego dnia ma odbyć się konwencja stowarzyszenia Rozwoju Plus.