Jako jeden z powodów Markus Reisner wskazał niedobór pocisków przechwytujących Patriot. Agencja UNIAN przypomina, że Stany Zjednoczone trzymają je w rezerwie, a z powodu wojny z Iranem zapasy tego kraju zmniejszyły się z 2300 sztuk do około 800. "USA mogłyby kontynuować przekazywanie rakiet Ukrainie, ale nie ma woli politycznej, by to zrobić" - mówił analityk.

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Reisner zauważył także, że Ukrainę ponownie czeka surowa zima, a rosyjskie ataki na infrastrukturę sprawiły, że kraj nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii elektrycznej aby zaspokoić swoje potrzeby w okresie zimowym. Jak wyjaśnił "dlatego Kijów już dawno zrezygnował z maksymalnych żądań. Nie ma już mowy o odbiciu terytorium, a jedynie zawieszenie broni".

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Ukraina obawia się ponadto, zdaniem Reisnera, dodatkowej mobilizacji nawet 300 tys. mężczyzn po wrześniowych wyborach parlamentarnych w Rosji. "Oczywiście, armia rosyjska powinna była ich najpierw wyszkolić i wyposażyć, ale z drugiej strony, jak wiadomo, nie przejmują się zbytnio przetrwaniem swojego ludu na froncie - mówił.

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Zdaniem eksperta zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą jest możliwe przed wyborami uzupełniającymi w USA, które zaplanowane są na listopad. Jego zdaniem nie tylko Ukraina, ale i Rosja nie będzie w stanie utrzymywać obecnego tempa działań wojennych w nieskończoność. Podkreślił jednak, że Rosja, z powodu wojny z Iranem, zarabia więcej na ropie.