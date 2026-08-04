Polskie Sieci Elekroenergetyczne ogłosiły na wtorek okresy przywołania na rynku mocy - informuje spółka. Okres przywoływania przypadnie na 4 sierpnia w godzinach od 17 do 19. "Wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkowymi mocowymi wynikającymi z umów (...) muszą we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu" - wyjaśniono w komunikacie PSE.

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Dodano ponadto, że odbiorcy objęci umowami muszą zredukować swoje zapotrzebowanie. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki oraz twórca podcastu "Elektryfikacja" przypomina że okresy przywołania są wykorzystane czwarty raz od początku powstania spółki w 2004 roku. "Co ważne: w 2026 roku sięgają po nie już drugi raz" - podkreśla we wpisie ekspert.

❗️PSE ogłaszają na dziś okresy przywołania na rynku mocy❗️



Co to znaczy?



Mówiąc krótko: operator chce ściągnąć dodatkową moc do systemu. Służą do tego specjalne kontakty podpisywane z różnymi podmiotami.



To czwarty raz w historii, kiedy PSE sięgają po to rozwiązanie. Co… pic.twitter.com/uwjQ50OPbf — Jakub Wiech (@jakubwiech) August 4, 2026

Także we wtorek poinformowano, że elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczają prace. Kierownik Biura Komunikacji i PR Enei Wytwarzanie Krzysztof Bomba informuje, że spowodowane jest to sytuacją hydrologiczną na Wiśle. "Enea Wytwarzanie odnotowuje okresowe wahania przepływów oraz obniżone stany wody, szczególnie w okresie wysokich temperatur i długotrwałego braku opadów" - napisano w komunikacie przesłanym PAP.

1,1 GW mocy mniej. Dwie elektrownie wyłączają część bloków

"Zjawisko to jest szczególnie istotne na obszarze prowadzenia działalności Elektrowni Kozienicie, gdzie dostępność wody z Wisły ma bezpośrednie znaczenie dla stabilności technologicznych oraz bezpieczeństwa Krajowego Sytemu Energetycznego." - podkreślono. Jakub Wiech informuje, że w Elektrowni Połaniec wygaszono Bloki nr 5, 6, 7 oraz ograniczono pracę Bloku nr 2, natomiast w Elektrowni Kozienice wygaszono Blok nr 2 i 4. "Kumulatywnie wychodzi 1,1 GW ubytku" - podkreśla we wpisie.

❗️Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczają pracę❗️



Wszystko przez problemy z chłodzeniem wodą z Wisły.



Według komunikatów REMIT w Elektrowni Połaniec wygaszono Blok nr 5 (224 MW), Blok nr 6 (226 MW) i Blok nr 7 (221 MW).



Ograniczono też pracę bloku nr 2 (o 63 MW).



W… pic.twitter.com/D9u0GusCAD — Jakub Wiech (@jakubwiech) August 4, 2026

W poniedziałek PSE informowały, że polski system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrycie zapotrzebowania w upały a w najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy. Jednocześnie nie wykluczyły potrzeby ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy.

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Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.