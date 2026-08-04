Zorganizowali duży festiwal na Węgrzech. Nie żyją dwie osoby

Świat Karol Płatek / polsatnews.pl / Daily News Hungary

Dwie osoby zmarły podczas tegorocznej edycji festiwalu Ozora na Węgrzech. Wśród ofiar jest 45-letni obywatel USA, który spadł z konstrukcji przy głównej scenie, oraz 39-letnia kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Widok na miasto z mostem i rzeką, z okrągłym fragmentem przedstawiającym ozdobną lampę festiwalową.
Ozora Festival/Facebook/Wikimedia
Tragedia na festiwalu Ozora. Policja wyklucza udział osób trzecich

Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 1 sierpnia, około godz. 16. Jak poinformowała policja z komitatu Fejér, 45-letni obywatel Stanów Zjednoczonych wspiął się na elementy dekoracyjne otaczające główną scenę, po czym spadł z wysokości. Organizatorzy festiwalu natychmiast powiadomili służby.

Festiwal Ozora. Policja wyklucza udział osób trzecich

Okoliczności śmierci Amerykanina wyjaśnia policja w Sárbogárdzie. Według dotychczasowych ustaleń śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Na podstawie zgromadzonych dowodów funkcjonariusze uznają, że mężczyzna mógł targnąć się na swoje życie.

 

Organizatorzy poinformowali również o drugiej tragedii. 39-letnia kobieta doznała nagłego zatrzymania krążenia. Ratownicy medyczni dotarli na miejsce w ciągu kilku minut i podjęli próbę reanimacji, jednak nie udało się uratować jej życia. 

 

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Organizatorzy reagują na tragiczne wydarzenia. Festiwal Ozora przedwcześnie zakończony

Po dwóch tragicznych zdarzeniach organizatorzy zdecydowali o przedwczesnym zakończeniu programu muzycznego festiwalu. Jednocześnie przekazali kondolencje rodzinom i bliskim ofiar oraz zaapelowali do uczestników o wzajemną troskę, empatię i życzliwość.

 

W opublikowanym po zakończeniu wydarzenia oświadczeniu podkreślili, że tegoroczna tragedia skłoni ich do zmian podczas kolejnej edycji.

 

"W tym roku straciliśmy dwoje członków naszej społeczności. Nie zapomnimy o nich i nie chcemy po prostu przejść nad tym do porządku dziennego" - napisali.

 

Organizatorzy zapowiedzieli także nowe zasady bezpieczeństwa. Od przyszłego roku namioty, zadaszenia, krzesła, stoły i pozostały sprzęt kempingowy będą dozwolone wyłącznie na polach namiotowych. Jak podkreślono, parkiet taneczny ma pozostać miejscem przeznaczonym wyłącznie do tańca.

 

Festiwal Ozora należy do najbardziej rozpoznawalnych w Europie wydarzeń poświęconych muzyce i kulturze psychedelic. Co roku przyciąga tysiące uczestników z całego świata.

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