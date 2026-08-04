"Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!" - napisał duchowny na swoich mediach społecznościowych.

Informację o śmierci dziennikarza potwierdziła telewizja TVN24, w której pracował od wielu lat.

"Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" - poinformowała stacja w opublikowanym oświadczeniu.

Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz zmagał się z nowotworem

Morozowski zniknął z anteny w zeszłym roku, a jego nieobecność trwała kilka miesięcy. W marcu b.r. dziennikarz przyznał w programie, który prowadził, że zmaga się z Nowotworem, ale jego stan uległ poprawie.

- Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej - powiedział.

Andrzej Morozowski urodził się w 1957 roku. W latach 1999-2000 pracował w Radiu ZET i Telewizji Polskiej.

Współpracował również z telewizją Polsat. Prowadził program "Ring" oraz "Polityczne graffiti".

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Z TVN24 Morozowski był związany od 2001 roku, czyli od początku istnienia stacji. Początkowo pracował jako reporter sejmowy, a następnie prowadził i współprowadził programy publicystyczne, w tym "Skaner polityczny", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowę bardzo polityczną" oraz "Prześwietlenie".

Szczególną popularność przyniósł mu program "Teraz my!", który prowadził wspólnie z Tomaszem Sekielskim. To właśnie na jego antenie w 2006 roku pokazano nagrania rozmów posłanki Samoobrony Renaty Beger z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Materiały wywołały jeden z najgłośniejszych kryzysów politycznych tamtego okresu.