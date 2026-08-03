Zasadę tę określa Procedura weryfikacji ważności wojskowych dokumentów rejestracyjnych przez urzędnika konsularnego zagranicznej misji dyplomatycznej Ukrainy, stanowiąca załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 981 z dnia 29 lipca.

"Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam, daleko na froncie, walczy i oddaje swoje życie za to państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa" - argumentował szef ukraińskiego MSZ Dymytro Kułeba cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zmiany w ukraińskich konsulatach. Ta grupa mężczyzn nie będzie obsługiwana

W szczególności, aby świadczyć usługi konsularne w placówkach dyplomatycznych w stanie wojennym, mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat, będący obywatelami Ukrainy, muszą przedstawić nie tylko niezbędne dokumenty, ale także wojskowy dokument rejestracyjny w formie elektronicznej lub drukowanej.

Jednocześnie obywatele Ukrainy zarejestrowani w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy lub agencji wywiadowczej również składają wojskowy dokument rejestracyjny w formie papierowej.

Bezpośrednio w urzędach konsularnych weryfikacja odbywa się, o ile istnieje taka możliwość techniczna - poprzez elektroniczną interakcję informacyjną między systemem informatyczno-komunikacyjnym "e-Konsul" a Jednolitym Państwowym Rejestrem Poborowych, Osób Odpowiedzialnych za Służbę Wojskową i Rezerwistów.

Mężczyźni w wieku 18-60 lat nie mogą samowolnie opuszczać Ukrainy

Wcześniej deputowany partii "Sługa Narodu" Fedir Wenisławski powiedział, że aktualizowanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wojskowe mężczyzn za granicą jest konieczne, aby pracownicy Terytorialnego Centrum Uzupełnień wiedzieli, kto przebywa za granicą i nie tracili czasu na wystawianie wezwań na Ukrainę.

Przypomnijmy, że od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd w Kijowie zabronił mężczyznom w wieku 18-60 lat samowolnego opuszczania kraju. Mężczyźni w tym przedziale wiekowym nieposiadający stosownych dokumentów wojskowych przebywają za granicą - z punktu widzenia ukraińskiego prawa - nielegalnie.