Zbigniew Konwiński w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Polska

Jak budowa własnej siły politycznej przez Mateusza Morawieckiego wpłynie na scenę polityczną? Czy były premier może współpracować tylko z prawicą? "Gościem Wydarzeń" będzie przewodniczący klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński. W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia z Michałem Drewnickim, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa.

Mężczyzna w garniturze przemawia za mównicą w sali sejmowej.
Polsat News
Zbigniew Konwiński będzie gościem Polsat News

Transmisja na żywo w Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia od godziny 19.15.

 

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" może zobaczyć tutaj.

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jk / mjo / polsatnews.pl
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GOŚĆ WYDARZEŃMICHAŁ DREWNICKIPOLSKAZBIGNIEW KONWIŃSKI

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