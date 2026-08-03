Jak budowa własnej siły politycznej przez Mateusza Morawieckiego wpłynie na scenę polityczną? Czy były premier może współpracować tylko z prawicą? "Gościem Wydarzeń" będzie przewodniczący klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński. W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia z Michałem Drewnickim, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa.