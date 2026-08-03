Wypadek na torach w Czarlinie. Lokomotywa zderzyła się z ciągnikiem

Polska

Lokomotywa pociągu osobowego zderzyła się z ciągnikiem rolniczym w miejscowości Czarlin (woj. pomorskie). W wyniku wypadku poszkodowany został maszynista.

Przód pociągu Intercity z rozbitą przednią szybą i zniszczonymi elementami, po zderzeniu z ciągnikiem rolniczym.
PSP Tczew
Pociąg Intercity uderzył w ciągnik rolniczy w Czarlinie

Do niebezpiecznego zdarzenia na torach w Czarlinie (pow. tczewski) doszło w poniedziałek około godziny 12.30. Pociąg osobowy Intercity relacji Bielsko-Biała - Gdynia Główna uderzył w ciągnik rolniczy z przyczepą, w której znajdowało się siano. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym.

 

 

Groźny wypadek w woj. pomorskim. Pociąg uderzył w ciągnik z przyczepą

Na zdjęciach udostępnionych przez strażaków widać, że na skutek zdarzenia przyczepa ciągnika została zniszczona. Uszkodzeniu uległa też lokomotywa, w której roztrzaskała się przednia szyba. Siano, które znajdowało się w przyczepie, rozsypało się po okolicy.

 

RMF FM przekazało, że ranny został maszynista kierujący lokomotywą. Ratownicy medyczni udzieli mężczyźnie na miejscu osoby medycznej. 500 osób podróżujących pociągiem nie odniosło żadnych obrażeń.

 

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Na miejscu wypadku pracują służby, które wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku.

 

Ruch kolejowy na jednym z dwóch torów został już wznowiony. Pociągi będą jednak musiały zwalniać na tym odcinku do prędkości 20km/h.

 

Portal Pasażera PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegł pasażerów po godzinie 14:00, że w związku z incydentem pociągi jeżdżące tą trasą mogą zostać opóźnione o 20 minut.

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Mateusz Balcerek / mjo / polsatnews.pl
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