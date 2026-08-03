Wydarzenia 24 - nowy program informacyjny na antenie Polsatu

Polska

3 sierpnia o godz. 15:30 wystartował program informacyjny "Wydarzenia 24". Jest to 15 minutowy serwis przygotowany przez zespół redakcyjny kanału Wydarzenia 24.

Prezenter w garniturze na tle niebieskiego ekranu z grafiką globu ziemskiego i logo "Wydarzenia 24".
Polsat News
Mariusz Abramowicz, Adrianna Pałka, Łukasz Smardzewski i Katarzyna Niećko przedstawią "Wydarzenia 24"

Widzowie Polsatu otrzymają najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawione przez kluczowych dziennikarzy kanału: Mariusza Abramowicza, Adriannę Pałkę, Łukasza Smardzewskiego i Katarzynę Niećko. Szybko, prosto i rzetelnie. 


"Wydarzenia 24" od poniedziałku do piątku o 15:30 w Polsacie.

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jk / mjo / polsatnews.pl
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