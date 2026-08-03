Wasyl Bodnar wraca do Kijowa. Koniec misji ambasadora Ukrainy

Świat

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar kończy misję w Warszawie. Ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. Wśród kandydatów, którzy mogą go zastąpić są Iryna Wereszczuk i Ołeksandr Miszczenko.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi przy stole, mówiąc.
x.com/VasylBodnar
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa, by objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych - powiadomiły w poniedziałek media z powołaniem się na wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

 

Według źródeł wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce rozpatrywana jest Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenckiej oraz obecny wiceszef MSZ Ołeksandr Miszczenko.

 

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"Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie w poniedziałek" - napisała agencja Interfax-Ukraina.

Wasyl Bodnar kończy misję w Polsce

Wasyl Bodnar był wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy w latach 2017-2021. W latach 2021-2024 był ambasadorem w Turcji.

 

Na funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce został mianowany w 2024 roku. Zastąpił Wasyla Zwarycza, który funkcję sprawował od czerwca 2022 do lipca 2024 roku. Następnie został ambasadorem Ukrainy w Czechach.

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Anna Nicz / mjo / PAP
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