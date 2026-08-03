W pogodzie niespokojnie. IMGW ostrzega przed burzami i upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla znacznej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 25 mm i porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie możliwy jest również grad. Będą one aktywne od poniedziałku od godz. 20.00 do wtorku do godz. 8.00.

Na południu woj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i w części zachodniopomorskiego będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały do środy do godz. 19.00. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 st. C do 32 st. C, a minimalna w nocy od 16 st. C do 18 st. C.

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W województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, a także w znacznej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego będą aktywne ostrzeżenia II stopnia przed upałem.

Pogoda. Ostrzeżenia III stopnia przed upałem

Według IMGW temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C, w środę miejscami do 36 st. C. W nocy termometry pokażą od 18 st. C do 22 st. C. Alerty te będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do czwartku do 20.00.

Ostrzeżenia III stopnia przed upałem będą aktywne w południowo-wschodniej Polsce. W woj. lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu woj. mazowieckiego oraz łódzkiego termometry w dzień wskażą od 33 st. C do 38 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. C do 23 st. C.

Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywały od poniedziałku od godz. 20.00 do czwartku do godz. 20.00.

Pogoda. Alert RCB dla części woj. małopolskiego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści "Uwaga! Dziś (03.08) burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni". Został on wysłany do odbiorców przebywających na terenie części woj. małopolskiego (powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tatrzański).

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.