Ukraina złożyła ofertę Rosji. "Zełenski gotowy spotkać się z Putinem"

Świat

Ukraina zaoferowała Rosji zawieszenie broni na froncie, w przestrzeni powietrznej oraz w sektorze energetycznym - ujawnił Mychajło Podolak. Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy wskazał ponadto, że Wołodymyr Zełenski jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na tle billboardu z wizerunkiem prezydenta Rosji Władimira Putina.
AP / Alexander Zemlianichenko / Allison Robbert
Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak przekazał, że Zełenski jest gotowy na rozmowę z Putinem

Jednocześnie w rozmowie z "Deutsche Welle" Mychajło Podolak wskazał, że Rosja "nie jest gotowa" na ofertę z Kijowa.

 

"Oferujemy wszelkie formaty: zawieszenie broni w przestrzeni powietrznej i zawieszenie broni w sektorze energetycznym. Można tam znaleźć całą gamę formatów. Dodatkowo proponuje się zamrożenie wojny na linii frontu, aby móc kontynuować trudne negocjacje" - powiedział doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy.

 

Podolak zaznaczył, że ukraiński przywódca może spotkać się z prezydentem Rosji.

Spotkanie Zełenski-Putin?

"Prezydent Ukrainy wielokrotnie powtarzał, że jest gotowy na osobiste spotkanie w celu omówienia złożonych kwestii. Stany Zjednoczone w pełni to popierają" - podkreślił doradca.

 

Podolak od razu zaznaczył również, że Putin w jego ocenie nie jest gotowy do negocjacji w sprawie Ukrainy.

 

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"Jest skupiony na jednej idei, a w jego wyobraźni wyrósł już wokół niej cały świat. Praktycznie niemożliwe jest wyciągnięcie go stamtąd bez terapii farmakologicznej. Niestety. Złożymy wszelkie propozycje. Stany Zjednoczone złożą wszelkie propozycje. Ale dopóki kryzys w Rosji nie narasta przez ataki na Wildberries, rafinerie, niedobory paliwa, produktów, straty biznesowe, znaczące dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, nic się nie wydarzy" - stwierdził Podolak.

Ukraina chce zmusić Rosję do rozmów

Wcześniej Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem Kijowa jest teraz zmuszenie Rosji do podjęcia prawdziwych negocjacji. Ukraina chce, by stało się to przed zimą. Jednak w ocenie Zełenskiego Władimir Putin jest zdeterminowany, by kontynuować działania wojenne.

 

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Na początku sierpnia zakończy się ogłoszona przez Zełenskiego w czerwcu 40-dniowa operacja zmuszenia Rosjan do zakończenia wojny, poprzez ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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Jakub Krzywiecki / mjo / polsatnews.pl
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