Donald Trump poinformował w niedzielę, że rozmowy z Iranem rozpoczną się w poniedziałek po południu. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących miejsca ani formuły negocjacji.

- Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynają się w poniedziałek po południu - powiedział prezydent USA na pokładzie Air Force One.

Trump: atak był gotowy do przeprowadzenia

Prezydent przekazał, że decyzję o wstrzymaniu planowanego uderzenia podjął po apelach Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz - jak twierdzi - Iranu.

- Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć (...) byłby to potężny atak - powiedział Trump.

Jak dodał, państwa regionu uznały, że istnieje szansa na porozumienie dotyczące cieśniny Ormuz, a w dalszej kolejności także programu nuklearnego Iranu.

- Powodem, dla którego poprosili, jest to, że uważają, iż jest porozumienie. Jest porozumienie w sprawie cieśniny Ormuz, a potem będzie porozumienie dotyczące denuklearyzacji Iranu - mówił.

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Prezydent zaznaczył jednocześnie, że nie wyznaczył Iranowi terminu na zawarcie porozumienia.

- Zobaczymy, jak będzie. My jesteśmy gotowi, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć porozumienie? Nie chcę zabijać ludzi - podkreślił.

Irańskie media państwowe zaprzeczyły jednak, by Teheran zwrócił się do USA z prośbą o odwołanie planowanego ataku.

Iran mówi o postępie ws. cieśniny Ormuz

W niedzielę rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei przekazał z kolei, że Iran i Oman są blisko porozumienia w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz. Zastrzegł jednak, że planowana umowa nie dotyczy decyzji o utrzymaniu lub zniesieniu blokady tego strategicznego szlaku.

Wcześniej szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi informował, że rozmowy z Omanem znajdują się na końcowym etapie. Władze Omanu nie odniosły się dotąd do tych doniesień.