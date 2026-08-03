Trump zapowiada rozmowy z Iranem. "Ruszają w poniedziałek"

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w poniedziałek rozpoczną się negocjacje z Iranem. Dzień wcześniej ogłosił wstrzymanie planowanego ataku na ten kraj, tłumacząc decyzję szansą na osiągnięcie porozumienia z Teheranem.

Donald Trump przemawia przy mównicy z flagą Stanów Zjednoczonych po lewej stronie.
PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Trump zmienia kurs wobec Iranu. Zapowiada ważny ruch

Donald Trump poinformował w niedzielę, że rozmowy z Iranem rozpoczną się w poniedziałek po południu. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących miejsca ani formuły negocjacji.

 

- Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynają się w poniedziałek po południu - powiedział prezydent USA na pokładzie Air Force One.

Trump: atak był gotowy do przeprowadzenia

Prezydent przekazał, że decyzję o wstrzymaniu planowanego uderzenia podjął po apelach Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz - jak twierdzi - Iranu.

 

- Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć (...) byłby to potężny atak - powiedział Trump.

 

Jak dodał, państwa regionu uznały, że istnieje szansa na porozumienie dotyczące cieśniny Ormuz, a w dalszej kolejności także programu nuklearnego Iranu.

 

- Powodem, dla którego poprosili, jest to, że uważają, iż jest porozumienie. Jest porozumienie w sprawie cieśniny Ormuz, a potem będzie porozumienie dotyczące denuklearyzacji Iranu - mówił.

 

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Prezydent zaznaczył jednocześnie, że nie wyznaczył Iranowi terminu na zawarcie porozumienia.

 

- Zobaczymy, jak będzie. My jesteśmy gotowi, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć porozumienie? Nie chcę zabijać ludzi - podkreślił.

 

Irańskie media państwowe zaprzeczyły jednak, by Teheran zwrócił się do USA z prośbą o odwołanie planowanego ataku.

Iran mówi o postępie ws. cieśniny Ormuz

W niedzielę rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei przekazał z kolei, że Iran i Oman są blisko porozumienia w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz. Zastrzegł jednak, że planowana umowa nie dotyczy decyzji o utrzymaniu lub zniesieniu blokady tego strategicznego szlaku.

 

Wcześniej szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi informował, że rozmowy z Omanem znajdują się na końcowym etapie. Władze Omanu nie odniosły się dotąd do tych doniesień.

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