W Tatrach Wysokich znaleziono ciało 38-letniego polskiego turysty - poinformowało w internecie słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS). Zgłoszenie o znalezieniu ciała otrzymano jeszcze w niedzielę, ale pogoda uniemożliwiła przetransportowanie zwłok.

Na ciało Polaka natrafili w niedzielę czescy turyści i zaalarmowali HZS. Ciało leżało na rumowisku skalnym poniżej Baraniej Baszty, co może świadczyć o tym, że Polak spadł ze zbocza południowo-wschodniego szczytu Baranich Rogów.

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Po przybyciu na miejsce, ratownicy spotkali kolegów zmarłego. Z ich zeznań wynikało, że razem z 38-latkiem wybrali się na liczący ponad 2500 m podwójny szczyt Baranie Rogi. Z kolegą rozstali się w górnych partiach szczytu. Po kilku godzinach rozpoczęli poszukiwania.

W niedzielę pogoda uniemożliwiała start śmigłowca i podjęcie ciała, dlatego HZS akcję przeprowadziła dopiero w poniedziałek rano. Ciało Polaka przetransportowano do Starego Smokowca.

Tatry. Polak zmarł podczas wędrówki

W środę informowaliśmy o innym wypadku w Tatrach. Jak poinformowała słowacka Horska Zachranna Służba, według relacji świadków zdarzenia, 59-letni Polak skarżył się na ból w klatce piersiowej. W wyniku nagłego zatrzymania krążenia stracił przytomność, upadł i doznał urazu głowy.

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Przypadkowi turyści natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Do akcji skierowano śmigłowiec ze Słowacji z lekarzem i ratownikiem HZS, a pracownicy Chaty pod Rysami dostarczyli do poszkodowanego automatyczny defibrylator zewnętrzny.

"Po dotarciu na miejsce lekarz wraz z ratownikiem HZS kontynuowali zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, wykorzystując również defibrylator. Pomimo podjętych działań nie udało się przywrócić czynności życiowych, a lekarz stwierdził zgon mężczyzny" - przekazali słowaccy ratownicy.

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mjo / PAP / polsatnews.pl