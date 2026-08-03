Rosja wściekła po ataku Ukrainy. Obwinia NATO i UE

Świat

"NATO i UE stały się częścią międzynarodowej działalności terrorystycznej" - twierdzi Marija Zacharowa. Rzecznika rosyjskiego resortu dyplomacji w propagandowym wywodzie połączyła śmierć rosyjskich cywilów z działalnością zachodnich organizacji międzynarodowych. Na swoje tezy nie przedstawiła żadnych dowodów.

Kobieta w białej marynarce z blond włosami i czerwoną szminką patrzy w dół.
AP / Ted Shaffrey
Marija Zacharowa komentuje atak Ukrainy w Archipo-Osipowce

Komentarz rzeczniczki opublikowała państwowa rosyjska agencja TASS. Marija Zacharowa była pytana o atak Ukrainy w miejscowości Archipo-Osipowka.

 

W odpowiedzi Zacharowa stwierdziła, że Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska stały się "częścią międzynarodowej działalności terrorystycznej".

 

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"W centrum Europy działa grupa terrorystyczna, która przejęła ukraiński aparat państwowy" - podkreśliła Zacharowa. Nie przedstawiła żadnego dowodu, który rzeczywiście łączyłby zachodnie organizacje z atakiem w Archipo-Osipowce.

Rosja wściekła po ataku Ukrainy

Rosyjskie władze obwiniają wojsko ukraińskie o poniedziałkowy atak na infrastrukturę cywilną w położonym nad Morzem Czarnym Kraju Krasnodarskim. Do mediów społecznościowych przedostało się nagranie, na którym widać jak dron spada na plażę.

 

"Niestety liczba ofiar śmiertelnych we wsi Archipo-Osipowka wzrosła do sześciu" - napisano w komunikacie gubernatora Kraju Krasnodarskiego Wieniamina Kondratjewa. Zaznaczył, że osoby te zginęły od spadających szczątków dronów.

 

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Według ukraińskich mediów statek bezzałogowy został strącony nad plażą, na której w momencie ataku odpoczywało co najmniej kilkadziesiąt osób.

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jk / mjo / polsatnews.pl / PAP
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