Putin zmusi Rosjan do walki? Ma teraz lepsze warunki
Były ambasador Niemiec w Rosji Alexander Graf Lambsdorff uważa, że powszechna mobilizacja w Rosji jest prawdopodobna. Dyplomata w rozmowie z "Bildem" podkreśla, że w porównaniu z 2022 rokiem, obecnie Kreml dysponuje lepszymi warunkami technicznymi do przeprowadzenia takiej operacji.
W wyemitowanej w niedzielę rozmowie niemiecki dyplomata, obecnie ambasador Niemiec w Izraelu, uznał za "prawdopodobny scenariusz", iż w Rosji dojdzie do mobilizacji.
- Warunki techniczne do jej przeprowadzenia są znacznie lepsze niż w 2022 roku. Cały system ewidencji osób podlegających służbie wojskowej został bowiem zdigitalizowany. Oznacza to, że młody mężczyzna otrzymuje na telefon wiadomość o treści: "Został pan zmobilizowany". Jednocześnie wiadomość ta trafia do wszystkich placówek straży granicznej w całym kraju, wskutek czego nie można już opuścić Rosji - powiedział Graf Lambsdorff.
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Ambasador Niemiec w Rosji w latach 2023-2026 zaznaczył, że "najbardziej uderzające w rosyjskiej propagandzie jest to, że zupełnie nie dba ona o spójność czy wewnętrzną logikę". Zgodnie z jej przekazem jednego dnia Niemcy "zagrażają całemu kontynentowi", a 24 godziny później są "całkowicie zrujnowane, a gospodarka leży na łopatkach, bo nie importuje się już rosyjskich surowców energetycznych".
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Graf Lambsdorff zrelacjonował, że Moskwa jest obecnie cała "usiana kamerami i systemami rozpoznawania twarzy". Jak dodał: "Nie można wejść na żadną stację metra bez zarejestrowania twarzy przez kamerę i przeanalizowania obrazu przez oprogramowanie do rozpoznawania twarzy".
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W rozmowie poruszony został także temat ukraińskich ataków w głębi terytorium Rosji. Zdaniem Grafa Lambsdorffa w rezultacie ataków na rafinerie i braków paliwowych "wojna dotarła także do Moskwy". - Jeden z czynników, które początkowo wiele osób postrzegało jako przewagę Rosji, a mianowicie ogromne rozmiary kraju, stał się obecnie, z punktu widzenia obrony powietrznej, wadą - skomentował niemiecki dyplomata.Czytaj więcej