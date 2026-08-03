Matthew Cole jest niezależnym dziennikarzem i współpracuje z dziennikiem "New York Times". O sprawie poinformowała gazeta. Redaktor wezwanie dostał w lutym. Do jego domu w Nowym Jorku dokument dostarczyli agenci FBI. Wezwanie wystawili prokuratorzy z Wirginii.

Według "NYT" śledczy "żądają zeznań oraz ujwnienia notatek z dwóch lat". Sam dziennikarz zdecydował się ujawnić sprawę wezwania.

"Popieramy decyzję Matthew Cole'a o upublicznieniu wezwania sądowego, które rząd próbował utrzymać w tajemnicy" - przekazał Reutersowi rzecznik "New York Timesa".

Tajna misja w Korei Północnej. Dziennikarz ujawnił operację komandosów

Prawnik dziennikarza David A. O'Neil podkreśla, że Cole "nie da się zastraszyć (...). Będzie bronił wolności prasy przed bezczelnymi atakami tej administracji na dziennikarzy i dotrzyma słowa w stosunku do swoich źródeł". "New York Times" pokrywa koszty obsługi prawnej swojego współpracownika.

Cole jest współautorem artykułu z 2025 roku, w którym szczegółowo opisano operację Navy SEALs z 2019 roku. Według artykułu amerykańscy komandosi zabili kilku nieuzbrojonych obywateli Korei Północnej, kiedy wykonywali misję specjalną polegającą na umieszczeniu urządzenia szpiegowskiego w pobliżu koreańskiego wybrzeża.

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Autorzy artykułu powoływali się na ponad 20 anonimowych źródeł.

Rzecznik Departamentu Sprawiedliwości nie odniósł się do przypadku redaktora Cole'a, ale jak wskazuje Reuters, wskazał, że departament "wykorzysta wszelkie dostępne środki prawne, aby wykryć osoby, które bezprawnie ujawniają informacje dotyczące obrony narodowej".