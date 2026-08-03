Ppłk Maciej Korowaj w Najważniejszych pytaniach. Oglądaj od 18:00
Polska
Podpułkownik Maciej Korowaj, ekspert do spraw bezpieczeństwa, będzie gościem programu "Najważniejsze pytania". Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
"Najważniejsze pytania"
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
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