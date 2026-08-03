Ppłk Maciej Korowaj w Najważniejszych pytaniach. Oglądaj od 18:00

Polska

Podpułkownik Maciej Korowaj, ekspert do spraw bezpieczeństwa, będzie gościem programu "Najważniejsze pytania". Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak stoją obok siebie. W tle znajduje się napis "Najważniejsze? pytania" z dużym, żółtym znakiem zapytania.
Polsat News
"Najważniejsze pytania"

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

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